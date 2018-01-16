Рубль не смог выбрать единую траекторию движения в течение торговой сессии, проведя день в узком диапазоне 56.2-56.5 против доллара. С одной стороны, за укрепление рубля выступает ралли на нефтяном рынке (Brent $70.3/барр., +0.6%), но возобновившиеся вчера покупки Минфина (по $265 млн/день) оказывают обратное влияние.

Стоит отметить, что, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг перспектив ужесточения санкций, участники рынка продолжают уверенно смотреть в сторону укрепления рубля. По данным CFTC, на 9 января количество чистых спекулятивных длинных позиций достигло максимума с декабря 2016 года (25.9 тыс. контрактов).

С возобновлением активности сегодня рубль имеет все шансы закрепиться вблизи отметки 56 против доллара в отсутствие важной статистики в ключевых странах, отыгрывая высокие цены на нефть.