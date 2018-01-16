Результаты Сбербанка в декабре: под влиянием сезонных факторов

Акции Сбербанка торгуются с P/BV 1.3x и P/E 2018e 6.5x, что привлекательно, учитывая качество банка, его амбициозные планы, относительно раннюю стадию кредитного цикла и позитивный эффект от консолидации сектора.

Сбербанк отчитался за 2017 г. по РСБУ, показав чистую прибыль в размере RUB 674.1 млрд с начала года (ROE 21.7%), включая RUB 49.9 млрд за декабрь (ROE 17.8%). Результаты по РСБУ за год будут несколько скорректированы на горизонте двух месяцев с учетом событий после отчетной даты (налоги и расходы).

Балансовые показатели – продолжение роста в розничном сегменте

Результаты за декабрь оказались в значительной мере подвержены влиянию сезонных факторов. Расходование бюджетных средств в конце года помогло ряду корпоративных клиентов погасить кредиты в условиях снижающейся процентной ставки, и корпоративный портфель сократился на 0.6% м/м с учетом валютной переоценки. Зачисление зарплат в конце года на счета в банке и намерение создать комфортный запас ликвидности на период новогодних праздников поддержали рост розничных депозитов (+4.9% м/м с учетом валютной переоценки). Отметим, что рост в сегменте розничного кредитования остается на очень высоком уровне (около 2%) третий месяц подряд.

Снижение ROE

Расходы в конце года привели к сокращению прибыли на 22% м/м. Показатель ROE в декабре снизился на 5.5% до 17.9% по большей части из-за сезонного скачка расходов, при этом в квартальном выражении показатель остался на очень комфортном уровне – 21.7%. Сезонность позитивно отразилась на чистой процентной марже в декабре, и в квартальном выражении маржа снизилась всего на 7 б.п. до 7.1%. Немного настораживает снижение чистого комиссионного дохода в декабре на 5% г/г до RUB 34.6 млрд, что, вероятно, связано с кассовым методом учета по РСБУ, и мы в первую очередь ориентируемся на представленный в стратегии банка среднесрочный прогноз по росту комиссий (15%). Чистая прибыль в декабре получила некоторую поддержку за счет продолжения сокращения отчислений в резервы до RUB 6.7 млрд (0.5% стоимости риска). Мы считаем, что относительно низкая стоимость риска оправдана, учитывая комфортный уровень покрытия резервами, которые превышают просроченную задолженность в 2.6 раза.