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Отчеты UnitedHealth и Citigroup удержат S&P500 в плюсе


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Фондовые индексы США завершили торги пятницы на новых рекордных максимумах (S&P500: +0,67%), зафиксировав рост и по итогам всей недели.

Фантастически успешное начало 2018 года продолжается при поддержке оптимизма инвесторов в отношении экономики в целом и начавшегося сезона корпоративной отчетности в частности. 

Курс доллара тем временем продолжает слабеть в паре с евро: основная валютная пара достигла уровня 1,2192 (+1,3%).

Dropbox конфиденциально подала заявку на IPO в комиссию по ценным бумагам. Если этот стартап выйдет на IPO, его размещение станет крупнейшим за последние три года. Dropbox выглядит слабовато на фоне таких гигантов, как Google, Apple и Microsoft, и часть инвесторов сомневается в том, что он сможет поддержать свою оценку в $10 млрд. Однако мы считаем, что у компании есть достойные шансы переформировать рынок облачного хранения данных, поскольку она была первооткрывателем в этом сегменте.

В этот вторник, 16 января, свои квартальные результаты публикуют UnitedHealth (UNH) и Citigroup (C). UnitedHealth отчитается выше ожиданий. Выручка компании окажется около $52 млрд, а прибыль на акцию составит $2,6. Результаты Citigroup будут напоминать показатели J.P. Morgan: банк зафиксирует небольшой, до $17,27 млрд, рост выручки, а его EPS будет ниже ожиданий из-за разовых налоговых отчислений и составит $0,23.

Важной макроэкономической статистики не будет, поэтому главными движущими факторами для фондовых индексов станут новости и отчетность. Ожидаем, что S&P500 прибавит около 0,5%, поскольку компании, входящие в индекс, отчитаются на уровне ожиданий или лучше.

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