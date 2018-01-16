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Уронили Марка на пол, оторвали Марку лапу


Рынки
Павел Пахомов
Павел Пахомов
руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи
 
Две недели Нового года пролетели как единое мгновение. И даже первый не новогодний праздник - День Мартина Лютера Кинга - уже прошел.

И можно подвести некоторые итоги. И вообще, приятно подводить итоги, когда налицо позитивный результат. И действительно, как свидетельствуют историки - архивисты фондового рынка, сейчас мы видим лучший старт с 1964 года. За 2 недели все основные американские индексы выросли более чем на 4%, а индекс NASDAQ взлетел даже более чем на 5%. Но даже не в столь бурном росте вся «фишка», а в общем позитивном настрое, который охватил фактически все рынки - от Азии до Америки. И даже российскому рынку досталась малая толика этого всеобщего позитива.  

И прошедшая пятница оказалась ярким подтверждением всего вышесказанного. Первая половина дня ничего супер позитивного не предвещала. Скорее даже наоборот, участники рынка с некоторой опаской ждали официального старта сезона отчетности, который, по сложившейся уже традиции, начинается с выхода квартальной отчетности от крупнейших американских банков.

Закопёрщиками на этот раз были банки JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC). Аналитики ждали отчетность со смешанными чувствами и, честно признаемся, особых фантастических результатов и не ждали. Собственно, так и вышло. Отчетность вышла, мягко говоря, не «айс», и на премаркете котировки акций обоих банков теряли до 2%. Однако в ходе торговой сессии все поменялось, и чем ближе был ее конец, тем все выше и выше взбирались котировки фактически всех акций, в том числе и банков. В итоге и индексы закрылись в очередной раз на своих исторических максимумах, и тот же JPMorgan уверенно перешел из красной зоны в зеленую, прибавив по итогам дня +1,65%. Акциям Wells Fargo сделать это все же не удалось, но потери составили всего 0,73%.

Вообще по итогам пятницы можно выделить, наверное, чуть ли не 80% акций из компаний, входящих в индекс S&P500, насколько хороши они были. И все же в этом длинном списке стоит, наверное, отметить прежде всего акции ведущих авиакомпаний. Вся эта «святая троица» - Delta Air Lines (DAL, +2,24%), American Air Lines (AAL, +3,63%) и United  Continental (UAL, +2,55%) - летит вверх, не останавливаясь уже 4-й день подряд. Причем рост составляет по акциям DAL - уже более 10%, а по акциям UAL - даже более 15%. 

Главным же антигероем дня стали акции Facebook (FB, -4,47%). Но здесь, что называется, сами виноваты. Марк Цукербергер еще до начала торгов заявил, что теперь в приоритете в лентах Фейсбука будет не реклама, а общение людей с родными и друзьями. Это заявление было воспринято многими участниками рынка прямо - мол, будет меньше рекламы, а значит, будет меньше прибыли. Ну и … уронили Марка на пол, оторвали Марку лапу… И вся пресса с нескрываемым злорадством сообщила нам, что Цукербергер потерял за этот день более 3 млрд. долларов. Однако, есть уверенность, что то, что мы увидели в пятницу, это чисто эмоциональный локальный провал, который не приведет к дальнейшим распродажам.

Ожидания рынка 16 января

Сегодня настораживает только одно - все слишком хорошо! И поэтому в голове роятся разные - всякие мысли - что-то здесь явно не так! 

Азиатские рынки - и Япония, и Китай - обновили свои «хаи». И там, и там хаи, конечно, относительные, но в любом случае это максимумы за последние 3 года в Китае, и за последние … 27 лет - в Японии. 

Товарные рынки правда сегодня в небольшом минусе. Но после их безудержного роста в последние 2 недели это в принципе никого не удивляет и пока точно никого не пугает. 

Немного укрепляется также доллар, который за праздничные 3 дня потерял почти 2%. Сейчас идет медленное, но явное восстановление, что также можно воспринимать как вполне позитивный момент. Впрочем, ослабление доллара пока тоже никого особенно сильно не волновало.

И поэтому на таком фоне фьючерсам на основные американские индексы просто некуда деваться как расти. И они действительно растут, прибавляя к 12-00 мск от 0,4% по индексам S&P500 и NASDAQ до 0,9% (!!!) по индексу Dow Jones. 

Из интересных событий сегодняшнего дня стоит выделить, прежде всего, выход квартальной отчетности еще до начала торгов от двух монстров банковского сектора -  банка Citigroup (C) и сектора здравоохранения - компании United Health (UNH). Если от Citi аналитики ждут выхода смешанных данных - где-то на уровне того, что мы увидели от JPMorgan или даже чуть хуже, то от United Health все ждут только позитива. Спрос на эти акции налицо, и даже сегодня утром на премаркете еще до выхода отчетности акции UNH демонстрируют умеренный рост, прибавляя к закрытию пятницы почти 1,5%.

Выходящие сегодня макроэкономические данные интересны, но они явно не способны сильно повлиять на настроение участников рынка. Тем более что аналитики ожидают хоть и незначительный, но все же  рост значений  индекса общих условий ведения бизнеса в Нью-Йорке - с 18 до 18,6 пункта.

Поэтому с очень большой вероятностью ждет нас сегодня очередной рекордный день. А вот насколько вырастут индексы - вопрос. Все будет зависеть от  того, насколько «разогреются» сегодня участники рынка. Если энтузиазм будет большим, то вполне возможно мы увидим рост даже более 1% с уходом индекса DJIA-30 выше отметки в 26 000 пунктов и индекса S&P500 выше 2 800 пунктов.

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