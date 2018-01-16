Росстат подтвердил сокращение темпов роста инвестиций в III квартале

Заметных изменений за прошлые годы не произошло: был повышен вклад инвестиций за счет снижения вклада запасов, еще немного улучшена оценка снижения ВВП за 2015 г. (с -2,8% г./г. до -2,5% г./г.). Таким образом, масштаб падения экономики в кризис сократился более чем на 1 п.п. с момента первой оценки (-3,7%). Одновременно Росстат подтвердил замедление роста экономики в 3 кв. 2017 г. (1,8% г./г.). Как мы и предполагали, это произошло за счет сокращения темпов роста инвестиций (+0,8 п.п. к росту ВВП против +1,2 п.п. во 2 кв. 2017 г.) и запасов (+0,6 п.п. к росту ВВП против +2 п.п. во 2 кв. 2017 г.). При этом поддержку оказали чистый экспорт (сокративший отрицательный вклад в рост ВВП с -3,5 п.п. до -2,4 п.п.), а также частное потребление (+2,7 п.п. к росту ВВП против +2,4 п.п.).

Интересно отметить, что расхождение между данными по обороту розничной торговли и услуг и данными по конечному потреблению сохраняется (1,8% г./г. против 5,2% г./г., соответственно). На наш взгляд, такая ситуация может быть обусловлена как снижением качества оперативных данных, так и изменением методологии подсчета, в связи с чем в перспективе можно ожидать пересмотра одного из двух показателей.

Динамика остальных индикаторов (инвестиций, экспорта и импорта) соответствует оперативным данным.

В связи с тем, что рост экономики в 2017 г. ускорился во многом благодаря разовым факторам, в текущем году мы ожидаем некоторого замедления темпов роста, до уровня 1,5% г./г. Бюджетные расходы (как социальные, так и инвестиционные) продолжат поддерживать внутренний спрос, однако фундаментальных драйверов в частном секторе экономики пока недостаточно для более активного восстановления.