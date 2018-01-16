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Инвестиции в РФ помогли импорту завершить год уверенным ростом


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
По данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в декабре 2017 г. вырос на 25,7% г./г. (3,1% м./м. с учетом сезонности) в долларовом выражении.

Таким образом, в целом за прошлый год он прибавил 24,3% г./г. (0,6% г./г. в 2016 г.). Основным драйвером в декабре (равно как и по году в целом) остается импорт машин и оборудования (32% г./г. в декабре, 28,4% г./г. за весь год) - в среднем по году его вклад (14,6 п.п. к годовым темпам роста), по нашим оценкам, обеспечил более половины роста. Остальные группы внесли гораздо менее значительный вклад в годовые темпы роста (химия +3,7 п.п., пищевая продукция +1,8 п.п., текстиль +1,5 п.п.) - как за счет меньшей доли в стоимостном объеме импорта, так и за счет более сдержанных темпов роста (все эти категории в 2017 г. росли медленнее, чем импорт машин и оборудования).

Увеличение импорта в 2017 г. во многом обусловлено повышением внутреннего спроса на фоне сохранения устойчивой доли импорта во внутренних расходах. Такая устойчивость, с одной стороны, связана с отсутствием аналогов инвестиционных товаров (в т. ч. машин и оборудования) отечественного производства, а с другой - с необходимостью покупки ряда потребительских товаров, которые либо нецелесообразно или невозможно производить внутри страны (фрукты, лекарства и т.п.). Отметим, что в этой связи импортозамещение осталось локализовано лишь в ряде малозаметных статей импорта и не внесло заметного вклада в рост экономики (за счет снижения импорта). 

Отметим, что импорт машин и оборудования остается волатильным. Так, наибольший прирост был зафиксирован в январе, мае и ноябре, тогда как в ряде других месяцев наблюдались даже отрицательные значения. Это связано как с нерегулярным характером закупок машин и оборудования, так и с высокой стоимостью закупаемого оборудования (результат одной покупки, например, самолета, может быть достаточно ощутим для динамики одного месяца).

С учетом вышеперечисленных тенденций (сохранение доли импорта во внутреннем спросе и зависимость импорта от роста экономики) мы полагаем, что достаточно высокие темпы роста импорта будут наблюдаться и в 2018 г., но  с учетом ожидаемого сокращения темпов роста инвестиций, а также умеренного ослабления рубля они будут несколько ниже, чем 2017 г.

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