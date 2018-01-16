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Мнения аналитиков

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BP увеличит выплаты до $1,7 млрд за аварию в Мексиканском заливе и зафиксирует прибыль


Рынки
Вадим Меркулов
Вадим Меркулов
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
BP объявила, что в отчете за 4-й квартал отразит выплату компенсации в $1,7 млрд за инцидент в Мексиканском заливе 2010 года.

На протяжении уже пяти лет британская компания выплачивает компенсацию за возгорание на нефтяной платформе «Глубоководный горизонт». Объем этих отчислений уже почти достиг $45 млрд, но благодаря финансовой стабильности и растущим ценам на нефть, корпорация способна выплатить компенсацию заранее.

Таким образом BP сможет снизить свои будущие выплаты и при этом не навредить текущей операционной деятельности.

Я по-прежнему ожидаю, что BP зафиксирует прибыль за 4-й квартал, даже несмотря на выплату компенсации. Компания генерирует позитивный денежный поток при цене нефти Brent от $50 за баррель, а на сегодня она стоит больше $69.

Разница в цене на нефть в 38% поможет достичь прибыли в $2 млрд, однако после отчислений на компенсацию она едва ли будет превышать $400 млн. Целевая цена по акции BP — $56,91 с позитивным прогнозном. 

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