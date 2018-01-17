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Падение цен на энергоносители расстроило инвесторов


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Вчера рынок закрылся на отрицательной территории. По некоторым акциям есть «медвежьи» технические сигналы, к примеру, по «Норильскому Никелю», о чем я писал накануне.

К тому же на часовом графике нефти было четверное медвежье расхождение по индикатору MACD. По прогнозам управления энергетической информации (EIA) США, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале 2018 года вырастет по сравнению с январем на 111 тысяч баррелей в сутки — до 6,549 миллиона баррелей. Все это заставляет инвесторов быть осторожными. Правда, я вчера закрыл «короткую» позицию в  Сбербанке об (модельный портфель) -  эта акция не оправдала мои «медвежьи ожидания» и не спешит падать на 222.

Во вторник фондовый рынок США также приостановил рост. На индексы давили вниз акции GeneralElectric и энергетический сектор, который понизился под воздействием падения нефтяных цен. Также падение по итогам торгов продемонстрировали промышленный и серьевой сектора. Акции General Electric упали на 2,93% по результатам торгов вторника. Компания сообщила, что выросла вероятность ее разделения на части и что свыше $11 млрд придется выплатить на долгосрочный страховой портфель.

Индекс волатильности CBOE достиг 11,66, превысив месячный максимум. «Падение цен на энергоносители немного расстроило инвесторов», – говорит главный портфельный стратег по мировым активам в WellsFargoInvestmentInstitute Трейси Макмиллион. Но «инвесторы продолжают вкладывать средства в акции, так как они видят, что акции приносят прибыль. Образовался замкнутый круг, и из-за него люди приходят на фондовый рынок», – полагает Макмиллион.

По итогам торгов вторника индекс S&P 500 потерял 0,35% - до 2776,42. Ранее во вторник Dow Jones Industrial Average пробил вверх отметку 26000 впервые в истории на фоне сильного старта сезона публикации финансовой отчетности за четвертый квартал. Во вторник вышли сильные квартальные показатели по прибыли у United Health и Citigroup. «Можно было бы ожидать, что рынок воспримет эти новости позитивно, но многие индексы понизились. Похоже, факторы их падения связаны с отдельно взятыми компаниями», – считает старший специалист по трейдингу в TDAmeritrade Шон Круз.

Кроме этого, на фондовом рынке мог негативно сказаться выход индекса условий для ведения бизнеса от ФРБ Нью-Йорка, который оказался немного ниже ожиданий, считает Круз. По результатом торгов сильным ростом отметились акции Merck, прибавив в цене 5,81% - до $ 62,07, на фоне позитивных результатов тестирования новых лекарственных препаратов компании.  

На этой неделе полным ходом стартовал сезон финансовой отчетности. Во вторник Citigroup сообщил о прибыли на акцию в размере $1,28, сильно превысив ожидавшиеся аналитиками $1,19. Сегодня свои отчеты по прибыли опубликуют три крупные финансовые компании: Goldman Sachs, Bank of America и Charles Schwab.

Что ожидать от показателей финансовых компаний? По ожиданиям, Goldman Sachs сообщит о выручке в объеме $7,6 млрд и прибыли на акцию в размере $4,90. Консенсус-прогноз для Bank of America составляет $21,5млрд по объему выручки и $0,44 по размеру прибыли на акцию. У Charles Schwab, как ожидается, объем выручки составит $2,2 млрд, а EPS окажется $0,41. В четверг выходит отчет у MorganStanley, и консенсус-прогноз аналитиков составляет $9,2 млрд по объему выручки и $0,76 по EPS.

На следующей неделе ждем заседания ЕЦБ. Маловероятно, что ЕЦБ откажется от продолжения программы скупки облигаций. Чиновникам нужно больше времени, чтобы определить, как будут себя вести в дальнейшем экономика и евро, сообщило Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Источники из Совета управляющих ЕЦБ сказали Reuters, что какие-либо фундаментальные перемены в риторике европейского Центробанка могут появиться лишь позднее, на мартовском заседании, когда у чиновников появятся в распоряжении обновленные экономические прогнозы.

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