Падение цен на энергоносители расстроило инвесторов

К тому же на часовом графике нефти было четверное медвежье расхождение по индикатору MACD. По прогнозам управления энергетической информации (EIA) США, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в феврале 2018 года вырастет по сравнению с январем на 111 тысяч баррелей в сутки — до 6,549 миллиона баррелей. Все это заставляет инвесторов быть осторожными. Правда, я вчера закрыл «короткую» позицию в Сбербанке об (модельный портфель) - эта акция не оправдала мои «медвежьи ожидания» и не спешит падать на 222.

Во вторник фондовый рынок США также приостановил рост. На индексы давили вниз акции GeneralElectric и энергетический сектор, который понизился под воздействием падения нефтяных цен. Также падение по итогам торгов продемонстрировали промышленный и серьевой сектора. Акции General Electric упали на 2,93% по результатам торгов вторника. Компания сообщила, что выросла вероятность ее разделения на части и что свыше $11 млрд придется выплатить на долгосрочный страховой портфель.

Индекс волатильности CBOE достиг 11,66, превысив месячный максимум. «Падение цен на энергоносители немного расстроило инвесторов», – говорит главный портфельный стратег по мировым активам в WellsFargoInvestmentInstitute Трейси Макмиллион. Но «инвесторы продолжают вкладывать средства в акции, так как они видят, что акции приносят прибыль. Образовался замкнутый круг, и из-за него люди приходят на фондовый рынок», – полагает Макмиллион.

По итогам торгов вторника индекс S&P 500 потерял 0,35% - до 2776,42. Ранее во вторник Dow Jones Industrial Average пробил вверх отметку 26000 впервые в истории на фоне сильного старта сезона публикации финансовой отчетности за четвертый квартал. Во вторник вышли сильные квартальные показатели по прибыли у United Health и Citigroup. «Можно было бы ожидать, что рынок воспримет эти новости позитивно, но многие индексы понизились. Похоже, факторы их падения связаны с отдельно взятыми компаниями», – считает старший специалист по трейдингу в TDAmeritrade Шон Круз.

Кроме этого, на фондовом рынке мог негативно сказаться выход индекса условий для ведения бизнеса от ФРБ Нью-Йорка, который оказался немного ниже ожиданий, считает Круз. По результатом торгов сильным ростом отметились акции Merck, прибавив в цене 5,81% - до $ 62,07, на фоне позитивных результатов тестирования новых лекарственных препаратов компании.

На этой неделе полным ходом стартовал сезон финансовой отчетности. Во вторник Citigroup сообщил о прибыли на акцию в размере $1,28, сильно превысив ожидавшиеся аналитиками $1,19. Сегодня свои отчеты по прибыли опубликуют три крупные финансовые компании: Goldman Sachs, Bank of America и Charles Schwab.

Что ожидать от показателей финансовых компаний? По ожиданиям, Goldman Sachs сообщит о выручке в объеме $7,6 млрд и прибыли на акцию в размере $4,90. Консенсус-прогноз для Bank of America составляет $21,5млрд по объему выручки и $0,44 по размеру прибыли на акцию. У Charles Schwab, как ожидается, объем выручки составит $2,2 млрд, а EPS окажется $0,41. В четверг выходит отчет у MorganStanley, и консенсус-прогноз аналитиков составляет $9,2 млрд по объему выручки и $0,76 по EPS.

На следующей неделе ждем заседания ЕЦБ. Маловероятно, что ЕЦБ откажется от продолжения программы скупки облигаций. Чиновникам нужно больше времени, чтобы определить, как будут себя вести в дальнейшем экономика и евро, сообщило Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. Источники из Совета управляющих ЕЦБ сказали Reuters, что какие-либо фундаментальные перемены в риторике европейского Центробанка могут появиться лишь позднее, на мартовском заседании, когда у чиновников появятся в распоряжении обновленные экономические прогнозы.