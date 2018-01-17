Из-за общего ослабления единой валютой на рынке форекс и снижения цен на нефть торги на Московской бирже по рублёвым парам открылись разнонаправленно. Курс евро снизился, курс доллара повысился.

Вчера цены на нефть марки Brent снизились с $70,35 до $68,82 за баррель. Рубль находился под давлением до закрытия торгов, несмотря на то что в ходе американской сессии доллар США растерял все заработанные очки. Курс доллара восстановился до 56,55 руб., курс евро – до 69,37 руб. Устойчивое снижение нефтяных котировок ещё не отразилось на курсе рубля в полной мере.

В среду, 17 января, нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $69 за баррель. Так как по нефти была пройдена поддержка на отметке $69,30, то возросли риски нисходящей коррекции до $68,30 за баррель. Если покупатели при дальнейшем снижении цены начнут активно закрывать длинные позиции, то тогда падение котировок может ускориться до значений в границах $67,30-67,65, что негативно отразится на курсе рубля.

Сейчас пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе. По ценовой модели создается впечатление, что укрепление рубля продолжится. Но оно может быть обманчивым, потому что с приближением февраля покупатели рубля нервничают из-за возможных новых антироссийских санкций со стороны США.

Покупатели в рубле заняли выжидательную позицию. Если на открытии Московской биржи курс доллара превысит уровень 56,56 руб., то дальше он будет двигаться в район 56,80 руб. Если нет, то мы далее следим за динамикой нефтяных котировок. При возобновлении ралли по нефти курс доллара двинется обновлять минимумы. Для пары евро/рубль просматривается уровень 69,95 руб.