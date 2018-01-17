FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Покупатели в рубле заняли выжидательную позицию


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 16 января, торги по курсу рубля завершились снижением. Курс американской валюты повысился на 0,37%, до 56,53 руб., курс евро – на 0,22%, до 69,34 руб.

Из-за общего ослабления единой валютой на рынке форекс и снижения цен на нефть торги на Московской бирже по рублёвым парам открылись разнонаправленно. Курс евро снизился, курс доллара повысился. 

Вчера цены на нефть марки Brent снизились с $70,35 до $68,82 за баррель. Рубль находился под давлением до закрытия торгов, несмотря на то что в ходе американской сессии доллар США растерял все заработанные очки. Курс доллара восстановился до 56,55 руб., курс евро – до 69,37 руб. Устойчивое снижение нефтяных котировок ещё не отразилось на курсе рубля в полной мере.

В среду, 17 января, нефть марки Brent подешевела на 0,43%, до $69 за баррель. Так как по нефти была пройдена поддержка на отметке $69,30, то возросли риски нисходящей коррекции до $68,30 за баррель. Если покупатели при дальнейшем снижении цены начнут активно закрывать длинные позиции, то тогда падение котировок может ускориться до значений в границах $67,30-67,65, что негативно отразится на курсе рубля. 

Сейчас пара доллар/рубль находится в коррекционной фазе. По ценовой модели создается впечатление, что укрепление рубля продолжится. Но оно может быть обманчивым, потому что с приближением февраля покупатели рубля нервничают из-за возможных новых антироссийских санкций со стороны США. 

Покупатели в рубле заняли выжидательную позицию. Если на открытии Московской биржи курс доллара превысит уровень 56,56 руб., то дальше он будет двигаться в район 56,80 руб. Если нет, то мы далее следим за динамикой нефтяных котировок. При возобновлении ралли по нефти курс доллара двинется обновлять минимумы. Для пары евро/рубль просматривается уровень 69,95 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ