Техническая картина в паре доллар-рубль продолжает оставаться "медвежьей"

Поводом к продажам послужит динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, в преддверии публикации данных по запасам углеводородов от API и Минэнерго США, отступила в район 69 долларов за баррель. Также поддержку «медведям» окажет ситуация на внешних фондовых площадка. Так, по итогам торгов в Штатах индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 0,04% и 0,3%, что существенно ниже уровней, соответствующих нашему закрытию во вторник.

Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы демонстрируют восстановление, прибавляя в пределах 0,3%. На торгах в Азии вновь наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225, на фоне хороших данных по заказам в машиностроении, растет на 0,4%, китайский Shanghai Composite теряет аналогичную величину.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем снижения российского фондового рынка в начале торгов, что приведет к продолжению коррекционной динамики и отступлению индекса МосБиржи ниже 2250 пунктов. В дальнейшем сохранится преобладание продаж, чему поспособствует негативное открытие европейских площадок.

В середине торгов инвесторы обратят внимание на выход данных по инфляции в еврозоне, которые могут оказать существенное влияние на настроения, царящие на рынках. При этом мы не исключаем попыток восстановления рынка энергоносителей, где в преддверии публикации данных по запасам углеводородов в Штатах, «быки» могут попытаться вернуть себе инициативу и отыграть часть потерь, что поддержит наши активы.

Во второй половине дня внимание игроков переключится на новости из США, где сегодня, кроме данных по промышленному производству, будут опубликованы отчеты Bank of America и Goldman Sachs. Именно отчеты американских компаний могут стать определяющими для открытия рынков в Штатах, а значит повлияют на динамику наших индексов в последние часы торгов.

На валютной секции Московской биржи, на фоне коррекции в ценах на нефть, рубль может продолжить коррекцию по отношению основным мировым валютам. Однако приближение налогового периода окажется сдерживающим фактором для продаж, в результате чего не стоит ожидать существенного роста доллара и евро. В результате американская валюта в начале дня попытается подняться выше 56,6 рубля.

Отметим, что несмотря на коррекцию, техническая картина в паре USD/RUB продолжает оставаться «медвежьей», и до отыгрыша американской валютой уровня 57 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением, говорить о возможности возобновления полноценного роста не приходится. При этом ближайшей поддержкой продолжает оставаться уровень 56 рублей.