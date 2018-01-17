Коррекция промышленных металлов и нефти не позволит инвесторам вернуться к покупкам

От более значимого падения его спасли бумаги «Газпрома» (+1,61%). Компания объявила о достижении соглашения о начале поставок СПГ с индийской GAIL Limited со II квартала. Более того, стороны смогли договориться о возможности корректировки цены.

«Полюс» (+2,4%) сообщает об увеличении производства золота в 2017 году на 10%. Deutsche Bank повысил рекомендации по GDR «Лента» (+3,8%) до «покупать», а также увеличил ориентировочную цену с $6,80 до $7,60. Однако есть и неприятные новости. Строительная группа «ЛСР» (-1,49%) сократила объём новых заключённых контрактов в 2017 году на 6%. «Магнит» (-2,72%) завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, но цена размещения оказалась на уровне 6185 рублей за штуку. «НОВАТЭК» (-0,51%) снизил добычу углеводородов в 2017 году на 6%. В целом слабо себя чувствовали бумаги нефтяников: «ЛУКОЙЛ» (-0,37%), «Роснефть» (-0,77%). Кстати, «Роснефть» хоть и отозвала жалобу на аукцион по газовым активам «АЛРОСА» (+0,39%), но ФАС всё же обратилась в Минфин с просьбой пересмотреть условия проведения торгов.

Однако самым слабым сектором на российском рынке все же был металлургический, который реагировал на коррекцию в промышленных металлах и на снижения цен на сталь в Китае: ГМК «Норникель» (-3,19%), ММК (-2,35%), НЛМК (-1,06%), «Северсталь» (-1,94%). Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: «ЭНЕЛ Россия» (+2,59%), «Дикси» (+2,45%), «Ростелеком» (+2,17%), а также «Аэрофлот» (-3,99%), Polymetal (-2,65%), «Мосэнерго» (-2,14%). На акции «Аэрофлота» оказывают давление разговоры об убыточных условиях перевозки болельщиков во время ЧМ по футболу в РФ.

Рубль провёл день в спокойном ослаблении против доллара, но смог устоять перед евро. Положительным моментом для отечественной валюты стали заявления министра финансов А. Силуанова в рамках Гайдаровского Форума. В частности, он заявил о том, что в текущем году бюджет может быть бездефицитным или даже показать профицит. Между тем, средства ФНБ предполагается использовать для инвестиций лишь после того, как его размер достигнет 7%. ЦБ РФ вполне успешно справляется с излишней ликвидностью. На аукционе купонных облигаций удалось разместить более 201 млрд при лимите 300 млрд. Кроме того, отечественные и зарубежные участники могут готовиться к аукционам ОФЗ, которые состоятся в среду. Минфин предложит ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 15 млрд рублей. Явный перекос в сторону ОФЗ с меньшим сроком обращения мог произойти из-за снижения интереса к более длинным бумагам на последних аукционах. В то же время не будем забывать, что от укрепления рубль удерживают покупки валюты Минфином на 15,1 млрд рублей в день. Однако при такой дорогой нефти эти интервенции всё же не оказывают сильного влияния.

Падение контрактов на промышленные металлы продолжилось. Нефть также дешевеет, но на рынке рассчитывают, что статистика по запасам поддержит котировки. Предварительные опросы показывают ожидания снижения запасов нефти на 3,5 млн бар. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн бар. и дистиллятов на 2 млн бар. Аналитики Morgan Stanley повысили свой прогноз цены на Brent в III квартале до $75 за баррель по сравнению с предыдущими ожиданиями $63. В Минэнерго США прогнозируют, что в феврале добыча нефти в стране увеличится на 111 тыс. бар. К 9:05 (мск) Brent – $69,1 (-0,07%), WTI – $63,62 (-0,08%), золото – $1334,3 (-0,21%), медь – $7063,63 (-0,48%), никель – $12480 (-0,52%), палладий – $1097,05 (+0,82%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 90,40 п. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,224 (-0,12%), GBP/USD – $1,378 (-0,1%), USD/JPY – 110,85 (+0,38%).

Начало дня на российском рынке может вновь оказаться в негативном ключе. Продолжающаяся коррекция промышленных металлов и нефти не позволит инвесторам вернуться к покупкам. Осечка американских индексов также может рассматриваться в качестве тревожного сигнала «медвежьей» дивергенции. Рубль в первой половине дня будет достаточно спокойным на фоне размещения ОФЗ на 40 млрд рублей.