Рубль: низкая волатильность

Индекс доллара (+0,4%) наконец нашел уровень поддержки, частично отыграв понесенные ранее потери. Тем временем цена нефти Brent не удержалась выше 70 долл./барр., завершив сессию на отметке 69,26 долл./барр. (−1,4%).

Учитывая отсутствие существенных новостей на нефтяном рынке, эта коррекция, скорее всего, носила технический характер и в первую очередь отражала эффект от фиксации прибылей. Поскольку в понедельник в США был праздничный выходной, публикация еженедельного отчета Минэнерго перенесена на четверг. Участники рынка закладывают дальнейшее сокращение коммерческих запасов нефти в стране еще примерно на 1,4 млн барр.

Ценовая волатильность на валютных рынках развивающихся стран вчера была минимальной, а какое-то определенное направление в их динамике отсутствовало. Худший результат показал бразильский реал, подешевевший к доллару на 0,3%. Мексиканское песо завершило день в небольшом плюсе.

Рубль в течение всей сессии торговался в узком диапазоне 56,35–56,55, а закрылся на отметке 56,53 (−0,3%). Торговая активность на российском рынке постепенно растет: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ вчера достиг 3,7 млрд долл.