Минфину под силу реализовать весь предложенный сегодня объем ОФЗ

До 25 млрд руб. будут размещены в бумаге 26222 (окт.24, 6.8 лет до погашения), а 15 млрд руб. – через 26221 (мар.33, 15.2 лет), что выглядит объяснимой реакцией на недостаток спроса в длине на аукционах недельной давности. Под влиянием сообщения выпуски вчера прибавили 4 и 2 бп по доходности, соответственно, что вернуло их к уровням закрытия первой торговой сессии года (9 января).

Мы полагаем, что с учётом структуры предложения и рыночного контекста Минфину по силам реализовать весь предложенный объём с премией к вторичному рынку не более 2 бп в обоих выпусках.