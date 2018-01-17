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Инструменты Банка России по стерилизации ликвидности пользуются спросом


Рынки
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Кросс-валютные ставки вчера снизились. Средневзвешенная стоимость однодневного валютного свопа опустилась до 6,36% (−13 бп), а закрытие произошло ниже отметки в 6,0%.

Ближний и средний сегменты кривой NDF сместились вниз на 8–10 бп, дальний – на 4 бп. Ставки кросс-валютных свопов снизились на 5–7 бп по всей длине кривой. В то же время рублевые ставки однодневного репо под залог ОФЗ, понижательное давление на которые ослабевает, выросли в среднем на 15–20 бп, до 6,8%. Короткие ставки процентных свопов остались на прежних уровнях, тогда как средний и дальний сегменты кривой сместились вверх на 5–7 бп. Ставка RUONIA уже несколько дней держится на уровне 7,0%.

К повышению ставок денежного рынка, в частности, привели активные шаги Банка России по стерилизации избыточной ликвидности. На вчерашнем аукционе недельных депозитов при лимите в 2,81 трлн руб. к размещению на счетах в ЦБ банки предложили 2,48 трлн руб. против 1,77 трлн руб. на прошлой неделе.

Также регулятор разместил 3-месячные купонные облигации на 201 млрд руб., что почти соответствует сумме погашаемых сегодня КОБР (226 млрд руб.).

Если исходить из того, что объем операций Банка России по предоставлению ликвидности останется без изменений, после расчетов по аукциону профицит ликвидности в банковской системе увеличится с нынешних 2,0 трлн руб. до 2,7 трлн руб. В свою очередь Федеральное казначейство вчера разместило 70 млрд руб. на 35-дневных банковских депозитах (из предложенных 150 млрд руб.).

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