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Мнения аналитиков

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В среду ожидается снижение индексов РФ в пределах 0,5%


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Котировки нефти перед открытием торгов снижаются на 0.1% - до 69,12 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,1% - до отметки 2686п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон нейтральный.

Нефть впервые за два месяца демонстрирует первые признаки коррекции, уровень 69,6 долл за баррель остается ключевым для продолжения роста котировок. Мы полагаем, что нефть в первом квартале текущего года не задержится на текущих уровнях. Драйвером движения будут выступать данные по запасам в США, публикуемые завтра.  

Доллар на глобальных рынках протестировал отметку 90п. Обвальное падение продолжается, сегодня ожидаем попытки восстановления в рамках коррекции.

Рубль протестировал годовые минимумы и консолидируется в зоне 56,5-56,1, высокая нефть, хороший спрос на российские облигации и громкие заявления на Гайдаровском форуме способствуют укреплению национальной валюты.

Мы рекомендуем среднесрочным инвесторам начать формирование долларовой позиции.  

Российские индексы закрыли вчерашний день в отрицательной зоне, РТС снизился 0,25%, Индекс Московской биржи потерял 0.16%. Отечественные индексы пока демонстрируют удивительную устойчивость, хотя первые признаки коррекции уже все очевиднее. 

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и снижение индексов в пределах 0,5%.

Среди бумаг мы бы отметили акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».

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