В среду ожидается снижение индексов РФ в пределах 0,5%

Нефть впервые за два месяца демонстрирует первые признаки коррекции, уровень 69,6 долл за баррель остается ключевым для продолжения роста котировок. Мы полагаем, что нефть в первом квартале текущего года не задержится на текущих уровнях. Драйвером движения будут выступать данные по запасам в США, публикуемые завтра.

Доллар на глобальных рынках протестировал отметку 90п. Обвальное падение продолжается, сегодня ожидаем попытки восстановления в рамках коррекции.

Рубль протестировал годовые минимумы и консолидируется в зоне 56,5-56,1, высокая нефть, хороший спрос на российские облигации и громкие заявления на Гайдаровском форуме способствуют укреплению национальной валюты.

Мы рекомендуем среднесрочным инвесторам начать формирование долларовой позиции.

Российские индексы закрыли вчерашний день в отрицательной зоне, РТС снизился 0,25%, Индекс Московской биржи потерял 0.16%. Отечественные индексы пока демонстрируют удивительную устойчивость, хотя первые признаки коррекции уже все очевиднее.

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на Московской бирже и снижение индексов в пределах 0,5%.

Среди бумаг мы бы отметили акции «Газпрома» и «Сургутнефтегаза».