Казначейские облигации США торговались без изменений после выходного дня в понедельник, UST10 - 2,55%.

Доходности суверенных облигаций EM снизились на 1-2 бп. Недавно размещенный выпуск Oman28 взлетел в цене (YTM -14 бп), спровоцировав ралли в других выпусках Омана (-8-11 бп в терминах доходности) и подержав спрос на другие ближневосточные бумаги - например, выпуски Бахрейна (доходности по всей длине кривой упали на 8-13 бп).

Выпуск Russia26 повторял динамику других облигаций EM, YTM -2 бп. В сегменте корпоративных выпусков СНГ следует отметить выпуск Eurotorg22, который подорожал почти на одну фигуру (YTM 8,09%, -22 бп).

Доходности ОФЗ немного выросли, 26207 - 7,34% (+1 бп). Минфин на сегодняшних аукционах предложит 7-летний выпуск 26222 на 25 млрд руб. (YTM 7,21%) и 15-летний выпуск 26221 на 15 млрд руб. (YTM 7,71%).

Сегмент первичных размещений EM: Sawit Sumbermas Sarana (B1 Moodys), небольшой производитель пальмового масла из Индонезии, закрыл книгу по облигациям 5NC3 с доходностью 8%, CIFI Holdings (китайский девелопер, B1/B+/BB) выпуск 5NC3 - с доходностью 5,625%, Concord New Energy (Китай, BB/BB-) открыл книгу по 3-летнему выпуску с ориентиром доходности в районе 8,25%. Фосагро завершила roadshow и сегодня может разместить 5-7-летние евробонды. В сегменте американских высокодоходных облигаций Olin Corp (BB/Ba1) предложила бумаги 12NC6 с доходностью в районе 5,25%.