Рынок акций РФ и рубль продолжат корректироваться вниз

Ожидается открытие рынка с понижением порядка 0,3-0,5% по индексу Мосбиржи, вблизи отметки 2250, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2240 и 2230, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2260 и 2270, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После негативного открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние бокового движения в ожидании новых значимых внешних сигналов. В целом же, наметившееся ухудшение настроений на нефтяном рынке представляется значимым аргументом в пользу реализации более или менее масштабного коррекционного спада российских фондовых индексов", - добавил он.

Утреннее снижение нефтяных котировок может привести к продолжению ослабления рубля в начале сегодняшних торгов, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара- 56-57,1 рубля, для европейской валюты - 68,7-70 рублей, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов снизились в пределах 0,51%, хотя в ходе торгов индекс Dow Jones впервые в истории пробил вверх отметку в 26000 пунктов, но затем не удержался на ней.

Корпорация Citigroup сообщила о чистом убытке за 2017 год, связанном с введением налоговой реформы в США, в 6,204 миллиарда долларов против прибыли в 14,912 миллиарда годом ранее. При этом без учета списаний прибыль выросла на 6% - до 15,796 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 5,33 доллара против 4,72 доллара в 2016 году.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,1%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра росли в пределах 0,25%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,1 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2241 доллара против 1,2266 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию вторника снизился по индексам в рамках коррекции. В лидерах снижения металлургические компании на фоне слабой конъюнктуры рынка металлов.

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,16% - до 2257,89 пункта, индекс РТС - на 0,25%, до 1261,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 0,21 рубля - до 56,53 рубля, евро - на 0,15 рубля, до 69,35 рубля.