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Операционные результаты "Детского мира" за IV квартал: негативно для акций компании


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Детский мир (DSKY RX: ПО РЫНКУ; РЦ 90 руб./акцию) сегодня утром представил операционные результаты за 4К17.

Детский мир (DSKY RX: ПО РЫНКУ; РЦ 90 руб./акцию) сегодня утром представил операционные результаты за 4К17. Выручка за квартал выросла на 20% г/г до 30,3 млрд руб., что соответствует росту в 3К17. LfL-выручка за 4К17 выросла на 7% г/г на фоне, главным образом, роста траффика (он вырос на 14% г/г), однако ее рост был нейтрализован снижением на 6% г/г среднего чека. Детский мир открыл 62 новых магазина в 4К17, в итоге общее количество открытий в 2017 г. составило 104 магазина. Таким образом, торговые площади в 2017 году выросли на 15% г/г. Выручка за 2017 г. выросла на 22% г/г до 97 млрд руб., оказавшись на 1,5-2,5% ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза рынка. По оценке менеджмента, скорректированная EBITDA за 2017 г. выросла на 26% г/г до 10,3 млрд руб., что соответствует рентабельности 10,7% (что на 0,4 п.п. выше г/г). Тем не менее, EBITDA за 2017 г. оказалась примерно на 5% ниже наших ожиданий. Таким образом, мы считаем, что новость на первый взгляд НЕГАТИВНА для акций компании.

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