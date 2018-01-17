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Мнения аналитиков

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Инвесторы будут следить за вторым днем Гайдаровского форума


Рынки
Силуэты
Аналитики ФГ БКС
 
В свете снижения цен на нефть и мировых фондовых индексов внешний фон для российского рынка складывается негативно.

Инвесторы будут следить за вторым днем Гайдаровского форума, в работе которого сегодня должны принять участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин.

Новатэк: добыча углеводородов сократилась на 6.2% г/г – ожидаемо. Снижение объемов добычи в 2017 г. ожидаемо, учитывая сокращение объемов выпуска на старых месторождениях компании, однако с запуском новых месторождений, вероятно, динамика изменится. 

Полюс: нейтральные операционные результаты за 4К17/2017 г., позитивный прогноз. Результаты в целом не преподнесли сюрпризов. В то же время прогноз на 2018 г. был повышен, при этом компания рассчитывает на более быстрый, чем ожидалось, выход Наталкинского ГОКа на проектную мощность. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции компании.

Интер РАО: заключение «страховочных» контрактов с Газпромом – умеренно негативно. Необходимость в «страховочных контрактах» с Газпромом связана с риском того, что Роснефть может оказаться не в состоянии поставить Интер РАО требуемые объемы газа по приемлемой цене. Однако большая часть ценовой разницы может быть компенсирована за счет штрафов, которые должна будет заплатить Роснефть.

Ростелеком: переговоры о покупке Акадо приостановлены – умеренно позитивно. Гипотетическая покупка Акадо выглядит логично в стратегическом смысле, однако решение Ростелекома не заключать сделку снижает риски для корпоративного управления, а также для способности выплачивать дивиденды.

Группа ЛСР: операционные результаты за 4К17 – хуже ожиданий. Слабые объемы продаж в 4К17 вызваны отставанием от графика по Зиларту. Позитивный прогноз на 2018 г. вряд ли сможет поддержать настроения инвесторов. В отсутствие краткосрочных катализаторов, акции компании могут оказаться под давлением.

Розничный сектор: ритейлерам могут запретить возвращать продукты поставщикам – нейтрально. Хотя новость звучит потенциально негативно – в действительности крупные игроки по большей части уже отказались от такой практики, мы не ожидаем негативного влияния на котировки ритейлеров.

Детский мир: основные акционеры рассматривают возможность SPO. В случае проведения доразмещения мы видим краткосрочные риски навеса продолжения, однако в более долгосрочном плане SPO увеличит free float и повысит ликвидность акций ритейлера.

Лента: торговые площади в 2017 г. увеличились на 20.6% – ожидаемо. Результат полностью совпал с прогнозом менеджмента на 2017 г. Ритейлер усилил свое присутствие в регионах присутствия и вошел в новые с целью сохранения устойчивых темпов роста выручки в среднесрочной перспективе.

Аэрофлот: комментарии гендиректора по ключевым вопросам – нейтрально. Новой информации озвучено не было.

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