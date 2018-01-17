Цена на золото в перспективе будет расти, так как физические запасы металла истощаются

Золото закончило 2017 год на отметке 1291 USD/Oz (28 декабря 2017 г.), увеличившись в цене на 12,1% с начала года.

В течение года актив, как и прежде, реагировал на изменение курса доллара по отношению к мировым валютам. Геополитическая напряженность между США и Северной Кореей также оказывала влияние на металл.

В 4 квартале 2017 г. проявился новый фактор, который ранее не оказывал влияния на ситуацию. В момент резкого роста биткоина в декабре 2017 года, когда стоимость виртуальной валюты превышала $19 тыс., отмечался переток некоторой части капитала из золота на рынок криптовалют. Несмотря на то что этот фактор негативно влиял на стоимость драгметалла, переломить тенденцию роста актива биткоину так и не удалось.

Из-за того, что рынок криптовалют сформировался совсем недавно и еще никак не регулируется, сложно давать какие-либо прогнозы относительно того, какое влияние будет оказывать биткоин на традиционные активы. Некоторые аналитики считают, что в скором времени инвесторы разочаруются в криптовалютах, в этом случае вложения перейдут обратно в валюту, акции или драгоценные металлы.

Если говорить о прогнозах на 2018 год, то, по моему мнению, золото продолжит рост. Поддержку драгметаллу будут оказывать локальные факторы – ослабление курса доллара и повышение геополитической напряженности в мире. Кроме того, воплощение в жизнь налоговой реформы президента Северной Америки Дональда Трампа может привести к замедлению экономики США, что будет поддерживать драгметалл. В долгосрочной перспективе на повышение цены отразится тот факт, что физические запасы металла истощаются.

По моим прогнозам, в течение этого года минимальные и максимальные значения цены на золото могут находиться в диапазоне 1200-1355 USD/Oz.