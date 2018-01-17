Рубль смотрит на нефть

На данный момент значимые внутренние факторы влияния на поведение нашей валюты отсутствуют. Интервенции Минфина рубль пока переносит стойко, получая локальную поддержку со стороны налоговых выплат. В остальном динамика валюты определяется настроениями по доллару и динамикой нефтяных котировок.

На рынке черного золота наметилась нисходящая коррекция от 3-летних максимумов, подогреваемая не только техническими факторами, но и опасениями активизации сланцевых производителей США. Также в сырьевом сегменте активизируются тревожные разговоры о том, что страны ОПЕК+ могут выйти из сделки раньше оговоренных сроков, сославшись на недавний подъем цен.

У доллара пока нет поводов для роста, и текущая коррекция обусловлена скорее его перепроданностью. Валюте нужны сильные экономические сигналы, которые смогут вернуть рынкам уверенность в том, что Федрезерв в этом году повысит ставку не менее трех раз. Впрочем, и этого может оказаться недостаточно в свете ужесточения риторики Центробанков Европы и Японии.

Таким образом, в ближайшие дни рубль, вероятно, будет удерживаться на плаву, если нефть не покажет гораздо более глубокой просадки. В этом аспекте многое будет зависеть от данных из США – от API и Минэнерго. Отчеты смогут вернуть спрос на черное золото, если укажут на падение и запасов сырой нефти, и объемов ее добычи. В противном случае понижательные риски для энергоносителей и российской валюты усилятся.