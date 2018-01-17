"Газпром": понижение рекомендации до "держать"

Мы не видим фундаментальных причин для пересмотра оценки инвестиционной привлекательности Газпрома и на данном этапе оставляем модель компании без изменений. В настоящий момент определенная нами прогнозная цена предполагает полную доходность на уровне всего 8%, в связи с чем мы понижаем рекомендацию с Покупать до Держать.

Важным элементом инвестиционной привлекательности Газпрома является потенциальное увеличение дивидендов. Однако в текущем году этого, скорее всего, не произойдет. Менеджмент компании подтвердил намерение выплатить за 2017 г. дивиденды как минимум на уровне прошлого года – т.е. 8,04 руб. на акцию (дивидендная доходность 5,6%), или 23% чистой прибыли по МСФО. Учитывая масштабные инвестиционные планы и значительное давление на свободный денежный поток компании, мы полагаем, что в ближайшее время позитивных сюрпризов в плане выплаты дивидендов ожидать не стоит. Увеличение выплат за 2017 г. до 25% от прибыли означало бы повышение дивидендов до 8,70 руб. на акцию (дивидендная доходность 6%).

Ближайшее важное событие – День инвестора в начале февраля. 6–8 февраля Газпром планирует провести в Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами. Вряд ли по их итогам следует ждать существенных новостей. Тем не менее подобные встречи всегда являются важным событием, заслуживающим внимания инвесторов.