Прогноз результатов X5: продажи по итогам 2017 года выросли на 25%

По нашим оценкам, темпы роста продаж в 4к17 составили 23% г/г, что соответствует консенсус-прогнозу. Темпы роста продаж по итогам года, согласно нашим ожиданиям, достигнут 25% г/г, что позволит X5 Retail Group (с долей рынка 10.4%) занять лидирующие позиции на рынке продовольственной розницы.

Мы полагаем, что результаты не окажут практически никакого влияния на рынок, учитывая, что после публикации операционных результатов Компания, как правило, не организовывает телеконференции, и не представит никаких официальных прогнозов.

В середине декабря X5 опубликовала пресс-релиз, в котором отмечалось, что общее количество магазинов компании составило 12 тыс. магазинов, тогда как план по открытию магазинов составлял 11 800 точек на конец 2017 г.