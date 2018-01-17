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Избыточная ликвидность не пошла в КОБРы


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
На вчерашнем аукционе из предложенных 4-месячных КОБР на 300 млрд руб. участники купили всего 202 млрд руб., что соответствует тому объему бумаг, который погашается сегодня (200 млрд руб.).

Таким образом, ликвидность, полученная по бюджетному каналу (560 млрд руб.) с даты последнего аукциона КОБР, не была направлена в более длинные инструменты ликвидности, а почти вся ушла на депозиты в ЦБ и корсчета (для усреднения ФОР).

Стоит отметить, что банки по-прежнему предпочитают держать ликвидные активы в краткосрочных инструментах ликвидности (это видно по очень широкому спреду ~60 - 70 б.п. между ставкой недельных и o/n депозитных аукционов ЦБ и RUONIA) на опасениях больших оттоков средств корпоративных клиентов. О том, что сохраняется повышенная волатильность корпоративных средств, свидетельствует возникшая в начале года задолженность (30-40 млрд руб. под 8,75% год.) некоторых банков(а) по фикс. РЕПО с ЦБ. 


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