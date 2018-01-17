Российскую валюту поддержал спрос на локальном рынке, перевесивший негативный эффект от снижения цен на нефть к отметке $69/барр.

Сегодня в 16:00 мск в России выйдут еженедельные данные по инфляции, а также статистика о состоянии текущего счета за 4К17. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает, что положительное сальдо счета текущих операций в этот период составило $11,5 млрд., а по итогам года - $34 млрд. (в 2016 году - $25 млрд.). На наш взгляд, при текущих ценах на нефть профицит текущего счета за 1К18 может составить $35 млрд.

Кроме того, на сегодня намечены крупные аукционы Минфина по ОФЗ. Ведомство собирается предложить инвесторам облигации на сумму 25 млрд. руб. с погашением в октябре 2024 года и на 15 млрд. руб. - с погашением в марте 2033 года. Если вторую неделю подряд не удастся разместить весь предложенный объем, это может стать знаковым событием для инвесторов. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит с речью сегодня между 15:30 и 17:30 мск - любые ее высказывания будут также представлять интерес для рынка.

Сегодня утром пара USD/RUB превысила отметку 56,50. Стабилизация доллара и снижение цен на нефть предполагают, что рублю в ближайшее время вряд ли удастся снова проверить на прочность недавние максимумы. Мы полагаем, что пара в основном будет находиться в диапазоне 56,50-57,00.



