Сегодняшние торги на рынке США как никогда сложно прогнозировать

А начиналось вчера все просто замечательно. Индексы с самого открытия основной торговой сессии рванули с гэпом вверх, прибавляя от 0,5% до 0,8% и некоторое время еще как бы по инерции летели дальше вверх. При этом индекс Dow Jones (DJIA-30) с ходу преодолел очередную историческую отметку в 26000 пунктов, а индекс широкого рынка S&P500 - 2800 пунктов. Если бы индексу Dow удалось закрыться выше отметки в 26 000, то это был бы абсолютный «мировой» рекорд - 1000 пунктов пройдена всего лишь за 7 торговых дней! Однако… пока не судьба!

В общем, по итогам первого часа торгов все выглядело просто замечательно. Однако затем медленно, но верно настроение участников рынка стало меняться и начались спокойные, но очень уж уверенные продажи. Шаг за шагом индексы спускались вниз в течение всего оставшегося времени, и только когда падение от внутри дневных «хаёв» значительно превысило 1%, а по индексу NASDAQ так вообще приблизилось к 2%, инвесторы «одумались» и в последний час торгов мы все же увидели некоторую коррекцию к падению. Итог торгового дня в принципе совершенно не страшен - общие потери по индексам не превысили 0,5%, а DOW так вообще закрылся почти в нулях, но вот столь сильное и уверенное движение вниз все же смутило многих. Последний раз мы наблюдали такую картину чуть ли не 2 года назад - 10 февраля 2016 года.

На отраслевом уровне худшими были акции сырьевых компаний, которые потеряли в среднем 1,3%. Но это и понятно - как всегда, главным поводырем этого скоростного спуска была нефть, чья цена после достижения на прошлой неделе максимумов 3-х летней давности начала демонстрировать в последние дни признаки разворота.

Также значительные продажи наблюдались в акциях компаний промышленного сектора, чьи потери составили в среднем 1%. Причем больше всего пострадали от разгула медведей акции военно-промышленных компаний, где только лидер сектора - Boeing (BA, -0,31%) удержался вблизи нулевых отметок, а вот зато все остальные потеряли почти по 2% от своей капитализации.

Свою лепту в падение внесли и акции General Electric (GE, -2,93%), где вновь бушуют внутрикорпоративные страсти. Акции этого промышленного гиганта буквально рухнули почти на 5% еще на премаркете, когда появилась информация о том, что совет директоров GE рассматривает вопрос о spin-off (разделении) компании в связи с гигантскими убытками (6,2 млрд. $) ее подразделения GE Capital. Будет ли проведен spin-off или нет пока не известно, но негативная реакция участников рынка на эту информацию весьма показательна.

И все же не все было так печально. Очень даже неплохо смотрелся целый ряд акций сектора здравоохранения и биотехнологических компаний. Толчок повышенному спросу дала одна из лидеров американской системы страхового медицинского обслуживания - компания UnitedHealth (UNH, +1,86%), чья квартальная отчетность, вышедшая еще до начала торгов, оказалась гораздо лучше ожиданий аналитиков. Порадовал также и Merck (MRK, +5,81%), объявивший об успешном окончании клинических испытаний препарата для лечения рака легких.

Ожидания рынка 17 января

Если вчера все было сплошь зеленым, то сегодня картина резко поменялась - отдельные зеленые пятнышки резко выделяются на красном фоне. Ушла в минус Азия, и только Китаю удалось удержаться вблизи нулевых отметок. Открылась в минусе и Европа, и пока все попытки вернуться на положительную территория ни к чему не привели. Также в минусе находятся и нефтяные котировки. Вроде бы чисто внешне со вчерашнего дня ничего не изменилось, но тучки набежали и стало как-то неуютно.

Единственно, что пока радует, так это неиссякаемый американский оптимизм. Фьючерсы на основные американские индексы пока уверенно держатся в зеленой зоне и прибавляют к вчерашнему закрытию от 0,2% до 0,4%. Да, собственно, и чего бы то американским акциям дешеветь? Ведь все хорошо, не правда ли? По крайней мере, набирающий обороты сезон отчетности свидетельствует именно об этом. Кстати, сегодня мы еще до начала торгов увидим отчетность от Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS), а также от одной из ведущих американских брокерских компаний - The Charles Schwab (SCHW). Особый интерес и наиболее позитивные ожидания у аналитиков от отчетности BAC. Должен нас также порадовать и Чарльз Шваб. А вот от Голдман Сакс никто ничего слишком хорошего не ожидает. Правда, и очень плохих новостей тоже скорее всего не будет.

В продолжение этой темы, следует также напомнить, что уже по окончании торгов выйдет еще одна отчетность от очень интересной компании - алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Здесь ожидания аналитиков более чем оптимистичные, и в случае выхода хороших данных можно ожидать в этих акциях хорошего гэпа вверх на 3-5, а может быть даже и на 10% вверх.

Что же касается общих итогов торгов сегодняшнего дня, то их как никогда сложно прогнозировать. После вчерашних распродаж можно ожидать чего угодно. Однако все же основную спекулятивную стратегию последних лет - Buy the dips (выкупай провалы) - никто не отменял, и с очень большой вероятностью сегодня найдется немало участников торгов, которые будут придерживаться именно ее. Так что спрос на акции никуда не уйдет, и мы легко можем увидеть сегодня возврат к покинутым вчера в спешном порядке позициям вблизи исторических максимумов.