Нефть может вновь начать расти

Кроме того, ночью API опубликует отчёт по запасам в США и предварительные опросы указывают, что на рынке ожидают не только снижения запасов нефти на 3,5 млн бар., но также и сокращения запасов нефтепродуктов. Впрочем, в ближайшие дни для нефти также могут поступить неприятные сюрпризы, если OPEC и МЭА в своих ежемесячных докладах снизят прогноз роста потребления из-за высоких цен. Минэнерго США уже накануне сообщило, что ожидает роста сланцевой добычи на 111 тыс. бар. в сутки за февраль. К 15:15 (мск) Brent – $68,74 (-0,59%), WTI – $63,38 (-0,46%), золото – $1336,9 (-0,01%), медь – $7066,94 (-0,43%), никель – $12410 (-1,08%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,35% до 90,54 п. AUD и NZD торговались с небольшими потерями против доллара США, а вот CAD терял до 0,25%, хотя спекулянты могут брать на себя слишком много риска перед заседанием Банка Канады, где может быть повышена ставка. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,22 (-0,45%), GBP/USD – $1,378 (-0,04%), USD/JPY – 110,79 (+0,33%).

Перед стартом торгов в США фьючерс на S&P 500 подрастал почти на 0,35%. Bank of America отчитался хуже ожиданий по выручке, но инвесторам понравилась сильная отчётность по прибыли. Бумаги Amazon могут показать очередной исторический максимум на фоне новых повышений рекомендаций. В целом американский рынок готов продолжить рост.

На российской площадке вечерний рост индекса МосБиржи можно связать с ослаблением рубля и возвращением оптимизма к американским инвесторам. Сильным фактором также являются бумаги «Газпрома», которые нацелились на отметку 150 рублей за акцию.