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Мнения аналитиков

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Если участников рынка охватит очередная паника, биткоин может рухнуть до $3450


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В последние дни в интернете самая обсуждаемая тема – падение курса биткоина ниже $10 тыс.

Его снижение началось с 18 декабря 2017 года, когда Чикагская опционная биржа (CBOE) и Чикагская товарная биржа (CME) запустили торговлю фьючерсами на биткоин. К настоящему времени он потерял 50% свой стоимости.

За время существования фьючерсов на биткоин Комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC - Commodity Futures Trading Commission) опубликовала у себя на сайте три отчета COT (Commitments of Traders) по открытом позициям трейдеров, торгующих ими на CBOE.

Из первого отчета CFTC стало ясно, что после запуска фьючерсов на биткоин крупные спекулянты ставили на понижение курса биткоина, тогда как мелкие спекулянты – на его рост.

По последним данным CFTC за отчетный период с 3 по 9 января, крупные спекулянты не смогли определиться с направлением курса биткоина: 22 трейдера решили, что он будет дорожать (купили 408 контрактов), 18 — что он будет дешеветь (продали 627 контрактов). При этом открытый интерес вырос на 13%, до 4 624 контрактов.

Снижение курса до $16 тыс. покупателями серьёзно не воспринималось. Многие трейдеры решили зафиксировать прибыль в конце года. Большинство считало, что это классическая техническая коррекция с исторического максимума на отметке $19891 (по данным Bitfinex) перед новым ралли. Когда была пройдена отметка в $15 тыс., на рынке начался психоз. Кто покупал на максимумах, стали в спешке закрывать свои позиции с убытком, чем усилили нисходящее движение курса биткоина.

Они не только стали закрывать длинные позиции, а начали выводить деньги из криптовалюты в фиат. В итоге сеть биткоина была перегружена. Количество неподтвержденных транзакций увеличилось до 293436.

После двадцатичетырёхдневной восходящей консолидации продавцы пробили уровень $13 тыс., опустив курс к уровню $9940. Всё повторяется, поведение участников рынка не изменилось.

На этот раз основной причиной обрушения биткоина стали ограничения на торговлю криптовалютой в Южной Корее, запрет на майнинг биткоина и усиление регулирования со стороны китайских властей. 

Власти Китая намереваются заблокировать внутренний доступ к централизованным платформам по продаже криптовалюты. Под контроль рискуют подпасть как компании, так и физические лица, предоставляющие услуги для торговли виртуальными средствами.

Поскольку крипторынок низколиквидный, то он подвержен высокой волатильности. Массовый сброс валюты толкает цену в вниз. Когда на рынке льётся кровь крупные игроки скупают цифровую валюту у бегущих с рынка. В этот момент игроки опираются на свой предыдущий опыт и торговый план. Деньги теряют неподготовленные участники рынка. 

По состоянию рынка на 16:16 мск на бирже Bitfinex биткоин стоит $10190 против внутридневного минимума $9633. С начало года монета подешевела на 30%. Сейчас всех интересует, где у биткоина находится дно? На мой взгляд, есть два ценовых уровня, на которых может прекратиться обвал курса биткоина: $8300 и $5750.  Цена возвращается к уровням, с которых началось ралли в середине октября прошлого года на новостях от CBOE и СМЕ о планах запустить торговлю фьючерсами на биткоин. Если участников рынка охватит очередная паника, тогда летим без остановок до $3450.

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