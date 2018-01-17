Рынки драгметаллов подрастают на фоне укрепления курса доллара

Особенно сильную растущую динамику показывает рынок палладия, цены на который провалились под напором продаж. Запасы в ETF-фондах драгоценных металлов не изменились, за исключением немного увеличившихся запасов в платиновых фондах.

Цены на золото на SGE понизились, стоимость серебра подросла. Наблюдается рост среднедневных объёмов торгов золотом на SGE, а также выросли суммарные месячные объемы торгов золотом. Курс юаня к доллару США укрепляется. Перед китайским новым годом отмечается рост спроса на золото.

Цены на золото подрастали к уровню $1342, после чего наблюдается коррекция цен вниз к уровню $1338. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1332-1291, уровни сопротивления – $1345-1352.

Цены на серебро в корреляции с рынком золота снижались к уровню $17,01, после чего подросли к уровню $17,215. Отношение золота к серебру составляет 77,84 пункта. Отношение платины к серебру составляет 58,14 пункта.

Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,05-16,92, уровни сопротивления – $17,30-17,80.

Цены на платину в корреляции с рынком золота пытаются закрепиться выше сильного уровня сопротивления $1000, протестировав уровень $1012, после чего понизились к уровню $1006. Спред между золотом и платиной составляет $340/унция. Спред между платиной и палладием сузился до -$95,8/унция.

По данным статистического бюро ЮАР, производство золота в стране в ноябре 2017 г. снизилось на 8,3% в годовом выражении против падения на 0,5% в октябре 2017 г. Производство платиноидов в ноябре 2017 г. выросло на 12,3% в годовом выражении против роста на 0,6% в октябре 2017 г.

Ближайшие уровни поддержки в платине – $1002-992, уровни сопротивления – $1012-1018.

Цены на палладий довольно резко понизились к уровню $1086 под влиянием негативного настроения инвесторов, после чего подросли к уровню $1098. Инверторы обыгрывают идею замедления продаж автомобилей в Китае и падение продаж автомобилей в США, а также возможного перехода покупателей на платину.

Ближайшие уровни поддержки в палладии – $1088-1060, уровни сопротивления – $1103-1120.