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Нефть консолидируется возле максимумов


Commodities / Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Цены на нефть остаются вблизи уровней мая 2015 года. Утром в четверг, 18 января, баррель Brent стоит $69,56 (+0,3%).

К рынку возвращается «бычий» настрой, но без свежих катализаторов и новых сил очередной тест отметки в $70 за баррель окажется неэффективным.

Нефть дорожала четыре недели без перерыва, и текущая цена пока имеет шансы стать как минимум периодом консолидации цен. Предыдущая волна подъема котировок наблюдалась в октябре-ноябре 2017 года и длилась пять недель. 

Опубликованная накануне статистика от Американского института нефти показала, что к 12 января запасы черного золота в США понизились на 5,1 млн баррелей с одновременным ростом запасов бензина на 1,8 млн баррелей, запасов дистиллятов - на 0,6 млн баррелей. Сегодня вечером свет увидит обновленная информация от EIA, в которой, вероятно, запасы нефти сократились на 2,8-3 млн баррелей с более выраженным увеличением запасов бензина и дистиллятов. 

Глобальный взгляд на расстановку сил внутри технической картины торгов нефтью не меняется. Пока цены заняты консолидацией, покупатели вполне могут восстановить силы и в таком спокойном режиме дождаться очередного повода раскачать сектор. Ближайшая значимая область поддержки для барреля Brent располагается около $68-$68,2. Это значит, что пока она не пробита вниз, нефтяным «быкам» почти ничего не угрожает. Вероятный коридор торгов североморской нефтью на сегодня составляет $68,90-69,85 за баррель.

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