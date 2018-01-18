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Индекс Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов


Рынки
Андрей Верников, ИК 'Церих Кэпитал менеджмент'
Андрей Верников
замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Цэрих Кэпитал Менеджмент"
 
Во второй половине дня цены на нефть стали расти, что позволило отечественным фондовым рынкам закрыться на положительной территории.

Министры ОАЭ и Ирака сказали, что страны ОПЕК+ сохраняют приверженность выполнению условий соглашения до конца 2018 года. Саудовская Аравия и Россия, которые являются лидерами нефтедобычи в ОПЕК+, неоднократно подчеркивали, что, когда придет время сворачивать действие соглашения, этот процесс будет проводиться постепенно. 

Однако, всё больше аналитиков склоняются к мнению, что страны ОПЕК и их партнеры могут расторгнуть соглашение о сокращении нефтедобычи раньше оговоренного срока. Citigroup, Societe Generale и JMorgan Chase прогнозируют, что страны, участвующие в этом соглашении, могут приступить к прекращению своей интервенции на рынок уже в середине года. Согласно существующим договоренностям, соглашение действует до декабря.

Участники соглашения приближаются к своей цели – избавить мировой рынок нефти от переизбытка запасов. А если цены будут расти, то это может вызвать рост предложения со стороны конкурентов. Условия соглашения будут обсуждаться на следующей официальной встрече стран-участниц в июне. «Не исключено, что летом они могут договориться о том, чтобы начать восстановление объемов нефтедобычи», – сказал главный аналитик по сырьевым рынкам в Citigroup Эд Морз. Министры нефти стран-участниц пока не подают никаких сигналов об изменении своей позиции. 

В среду фондовый рынок США закрылся довольно сильным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории завершил торги выше отметки 26000. Росту американских акций поспособствовал оптимизм участников рынка в отношении прибыли компаний. Индекс S&P-500 тоже показал рекордно высокий уровень закрытия. С начала года рост S&P-500 составил 4,8%, а снижение индекса по итогам торгового дня было только два раза.

По данным Thomson Reuters, из 36 компаний S&P 500, которые отчитались на данный момент, более чем у трех четвертей показатели по прибыли превысили ожидания. Ожидания по дальнейшим отчетам по прибыли тоже оптимистичны, ввиду снижения налоговой ставки на бизнес, закон о котором был принят в декабре. «Как часто бывает при принятии важного закона, после первой реакции рынка начинается период выжидания и осмысления, – сказал директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан. – Сейчас, когда начинают появляться прогнозы по прибыли, участники рынка воспринимают их как сигнал того, что “да, это уже происходит”, а не “это, может быть, произойдёт”». 

Акции Boeing закрылись ростом на 4,73%. Компания объявила о сотрудничестве с Adient по производству самолетных кресел. Акции IBM отметились ростом на 2,93%. Аналитики Barclays повысили рейтинг акций компании сразу на две отметки до overweight и сильно повысили целевой уровень – на $59, до $192. У некоторых компаний акции упали из-за отчетов по прибыли.

В банковском секторе была высокая волатильность. Goldman Sachs и Bank of America выпустили разочаровывающие показатели. В начале торговой сессии субиндекс банковского сектора S&P 500 понизился, но по итогам торгов среды подрос на 0,6%. Акции Bank of America потеряли в цене 0,19% по итогам торгового дня. Ввиду разовых расходов на налоги, показатели по прибыли в отчете компании сократились почти в два раза.

Акции Goldman Sachs упали на 1,86%. В отчете компании был квартальный убыток. Это произошло впервые за шесть лет и связано с затратами на налоги и резким падением выручки.

Падением на 7,02% отметились акции Ford Motor. Компания опубликовала показатели по прибыли хуже ожиданий и дала пессимистичный прогноз. Акции General Electric продолжили падение, потеряв в цене 4,67%.   

После цикла роста с середины декабря цены на золото снижаются третий день подряд. Но многие аналитики настроены оптимистично. Фрэнк Холмс из U.S. GlobalInvestors не исключает цену золота по $1500 за унцию летом и считает, что драйверы роста цен на золото, действовавшие в прошлом году, сохраняют свою силу, в том числе политика ФРС США.

Кроме того, ожидается Китайский новый год 16 февраля – спрос вырастет.

Также в 2018 году сильный рост может продемонстрировать серебро. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что, по статистике, в конце экономического цикла серебро показывает более сильную динамику, чем золото. Серебро «более сильно коррелированно с ростом мировой экономики, так как оно активно используется в промышленности», отмечают в Goldman Sachs.

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