Индекс Dow Jones впервые превысил 26000 пунктов

Министры ОАЭ и Ирака сказали, что страны ОПЕК+ сохраняют приверженность выполнению условий соглашения до конца 2018 года. Саудовская Аравия и Россия, которые являются лидерами нефтедобычи в ОПЕК+, неоднократно подчеркивали, что, когда придет время сворачивать действие соглашения, этот процесс будет проводиться постепенно.

Однако, всё больше аналитиков склоняются к мнению, что страны ОПЕК и их партнеры могут расторгнуть соглашение о сокращении нефтедобычи раньше оговоренного срока. Citigroup, Societe Generale и JMorgan Chase прогнозируют, что страны, участвующие в этом соглашении, могут приступить к прекращению своей интервенции на рынок уже в середине года. Согласно существующим договоренностям, соглашение действует до декабря.

Участники соглашения приближаются к своей цели – избавить мировой рынок нефти от переизбытка запасов. А если цены будут расти, то это может вызвать рост предложения со стороны конкурентов. Условия соглашения будут обсуждаться на следующей официальной встрече стран-участниц в июне. «Не исключено, что летом они могут договориться о том, чтобы начать восстановление объемов нефтедобычи», – сказал главный аналитик по сырьевым рынкам в Citigroup Эд Морз. Министры нефти стран-участниц пока не подают никаких сигналов об изменении своей позиции.

В среду фондовый рынок США закрылся довольно сильным ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории завершил торги выше отметки 26000. Росту американских акций поспособствовал оптимизм участников рынка в отношении прибыли компаний. Индекс S&P-500 тоже показал рекордно высокий уровень закрытия. С начала года рост S&P-500 составил 4,8%, а снижение индекса по итогам торгового дня было только два раза.

По данным Thomson Reuters, из 36 компаний S&P 500, которые отчитались на данный момент, более чем у трех четвертей показатели по прибыли превысили ожидания. Ожидания по дальнейшим отчетам по прибыли тоже оптимистичны, ввиду снижения налоговой ставки на бизнес, закон о котором был принят в декабре. «Как часто бывает при принятии важного закона, после первой реакции рынка начинается период выжидания и осмысления, – сказал директор по инвестициям в Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан. – Сейчас, когда начинают появляться прогнозы по прибыли, участники рынка воспринимают их как сигнал того, что “да, это уже происходит”, а не “это, может быть, произойдёт”».

Акции Boeing закрылись ростом на 4,73%. Компания объявила о сотрудничестве с Adient по производству самолетных кресел. Акции IBM отметились ростом на 2,93%. Аналитики Barclays повысили рейтинг акций компании сразу на две отметки до overweight и сильно повысили целевой уровень – на $59, до $192. У некоторых компаний акции упали из-за отчетов по прибыли.

В банковском секторе была высокая волатильность. Goldman Sachs и Bank of America выпустили разочаровывающие показатели. В начале торговой сессии субиндекс банковского сектора S&P 500 понизился, но по итогам торгов среды подрос на 0,6%. Акции Bank of America потеряли в цене 0,19% по итогам торгового дня. Ввиду разовых расходов на налоги, показатели по прибыли в отчете компании сократились почти в два раза.

Акции Goldman Sachs упали на 1,86%. В отчете компании был квартальный убыток. Это произошло впервые за шесть лет и связано с затратами на налоги и резким падением выручки.

Падением на 7,02% отметились акции Ford Motor. Компания опубликовала показатели по прибыли хуже ожиданий и дала пессимистичный прогноз. Акции General Electric продолжили падение, потеряв в цене 4,67%.

После цикла роста с середины декабря цены на золото снижаются третий день подряд. Но многие аналитики настроены оптимистично. Фрэнк Холмс из U.S. GlobalInvestors не исключает цену золота по $1500 за унцию летом и считает, что драйверы роста цен на золото, действовавшие в прошлом году, сохраняют свою силу, в том числе политика ФРС США.

Кроме того, ожидается Китайский новый год 16 февраля – спрос вырастет.

Также в 2018 году сильный рост может продемонстрировать серебро. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что, по статистике, в конце экономического цикла серебро показывает более сильную динамику, чем золото. Серебро «более сильно коррелированно с ростом мировой экономики, так как оно активно используется в промышленности», отмечают в Goldman Sachs.