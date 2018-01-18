Давление на рубль сохранится из-за дорожающего доллара

По итогам дня рубль подешевел к доллару на 0,39%, до 56,75 руб., курс евро – на 0,04%, до 69,36 руб.

Торги по доллару и евро открылись разнонаправленно на фоне роста индекса доллара и снижения цен на нефть. Рубль в течение дня находился под влиянием внешних факторов. Наибольшее влияние на него оказывал нефтяной рынок.

К открытию американской сессии пара доллар/рубль повышалась до 56,97 руб., так как стоимость нефти смеси Brent снижалась до $68,53 за баррель. Пара евро/рубль после снижения до 69,04 руб. восстановилась до 69,57 руб. за единицу европейской валюты. К закрытию торгов цена на нефть вернулась к уровню $69,56 за бочку, отыграв дневные потери. На этом фоне курс доллара США снизился с 56,97 руб. до 56,60 руб.

В четверг, 18 января, Brent стоит $69,54 (+0,19%) за баррель. Покупатели на нефтяном рынке пытаются возобновить ралли на опубликованном отчете Американского института нефти, в котором отражено сокращение запасов сырой нефти в стране за последнюю неделю на 5,1 млн баррелей. Теперь трейдеры ждут подтверждения этих цифр данными Минэнерго США.

Сегодня ослабление рубля может продолжиться из-за дорожающего доллара на рынке форекс, несмотря на повышение нефтяных котировок. Повышение курса доллара выше 56,97 руб. откроет покупателям дорогу к 57,20 руб. за «американца». Поддержка находится на уровне 56,55 руб. за доллар США. Цель для пары евро/рубль – 69,70 руб.