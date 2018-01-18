Фьючерсы на нефть Brent удержались в диапазоне $69 - $70 за баррель, обеспечив сохранение интереса к российскому нефтегазовому сектору. В итоге Татнефть (TATN) выросла на 3.2%, Роснефть (ROSN) – на 2.8%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 2.4%, Газпром (GAZP) – на 2.3%.

Во втором эшелоне продолжается повышение. по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Челябинского цинка (CHZN) подорожали на 4.0%, Кубаньэнерго (KUBE) – на 3.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.2%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы потеряли в пределах 0.5%, по азиатским индексам наблюдается некоторое повышение.

Сегодня в начале торгов возможно сохранение восходящего тренда по индексу РТС на фоне высоких цен на нефть (фьючерсы на Brent торгуются вблизи максимального с 2015 года уровня).

В 19:00 мск (т.е. после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже) ожидается публикация недельных данных Минэнергетики США по запасам нефти, что может оказать влияние на обстановку на рынке энергоносителей (опубликованные ранее данные API показали сокращение запасов сырой нефти на 5.1 млн. баррелей за неделю).

На валютном рынке возможно некоторое повышение по паре доллар-рубль в рамках «отскока», но поддержка внешних факторов (включая благоприятную динамику цен на нефть) может удержать курс рубля в области ниже 57.0.