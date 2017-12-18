Теханализ: Московская биржа MOEX
Бумага начала расти в начале 2015 г. после пробоя 70 р. К концу 2015 г. обозначились границы растущего канала. В начале 2017 г. обновили максимум в районе 140 р. Коррекция выводит бумагу из растущего канала. В мае цена снизилась до 97 р. Летом бумага стала расти. Оформился канал. Сопротивление на 130 р. опять не прошли. Коррекцию с резким импульсом вниз удержали на 110 р. Быки сделали отскок, но пока он не прошел наклонное сопротивление. Вполне возможно, что цену опять прижмут к поддержке на 110 р.
Осенью стартовала вторая растущая волна в рамках повышательного канала второй половины прошлого года (см. выше). На повышенной волатильности в ноябре бумага дошла до 130 р. В декабре медведи развернули рост. Стал просматриваться понижающийся канал. От 108 р. узкая консолидация раскрывается вверх. Но цена не смогла пройти 115 р. Здесь же проходит верхняя граница падающего канала. На последних двух барах идет попытка отката, но вряд ли быки пустят бумагу ниже 108 – 110 р.
Бумага не прошла 115 р. и не вышла из падающего канала. Кроткие позиции могут быть рискованными в силу близости поддержки в районе 110 р. Длинные позиции лучше открывать при пробое 115 р.
Торговая идея: ВТБ VTBR
Осенью бумагу держали на уровне 0,060 р. Давление продавцов нарастало, и в середине ноября цена резко пробивает поддержку. На следующем круглом уровне быки не смогли удержать продажи. Сформировался краткосрочный падающий тренд. И только к концу декабря удалось подвести цену к линии тренда. В начале года идет прорыв падающего тренда, и бумага доросла до 0,052 р. Со второй декады января медведи отбивают попытки взятия этого уровня. Однако быки постепенно прижимают цену к сопротивлению. Образуется восходящий треугольник. Если его раскроют вверх, то бумага пройдет сопротивление 0,052 р., и откроется дорога к 0,055 р. и выше. Мы не рекомендуем открывать позицию с начала торгов.
Торговый план открытия длинной позиции:
1. Покупка в зоне 0,0521 р.,
2. Тейк-профит: зона 0,059 р. и выше. Для защиты прибыли целесообразно использование скользящих стопов,
3. Стоп-лосс: 0,0498 р.
4. Сигнал действителен, пока цена находится выше уровня 0,0505 р.
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