Сокращение доходов на 4% может стать поводом для пересмотра бизнес-стратегии Goldman Sachs

Отрицательный результат объясняется необходимостью соблюдения нового налогового законодательства, согласно которому банк единовременно фиксирует налоговый расход в $4,4 млрд за отчетный период. Без учета разового налогового расхода чистая прибыль финансовой корпорации равняется $2,27 млрд, или $5,68 на акцию.

Доходы компании сократились на 4%, во многом это произошло из-за неблагоприятной ситуации на рынках долговых и валютных инструментов. Выручка от сегмента институциональных клиентов упала на 34%. В структуре этого показателя у Goldman Sachs почти четверть приходится на доходы от операций с долговыми ценными бумагами, валютами и сырьем.

В этой связи снижение волатильности на долговом рынке привело к падению доходов компании по сделкам с этими инструментами на 50%, или на $1 млрд. Это значительно больше, чем у отчитавшихся конкурентов. Убыток был отчасти компенсирован доходами от инвестиционного банкинга, которые повысились на 44%. Рост произошел во многом благодаря доходу от андеррайтинга акций, поднявшегося на 117% за год. Позитив на фондовых площадках стимулировал клиентов Goldman Sachs проводить вторичные размещения.

Инвестиционный сегмент финансовой корпорации нарастил выручку на 12%, а на инвестиционном менеджменте она заработала на 4% меньше, чем годом ранее, даже несмотря на значительный рост мировых фондовых рынков.

Отчет Goldman Sachs ставит под вопрос эффективность бизнес-модели, сфокусированной на долговом и валютном рынке, так как повышение ставок и низкая волатильность не способствует привлекательности облигаций, что может и дальше негативно сказываться на результатах компании.

В 2017 году в Goldman Sachs полноценно заработала розничная онлайн-платформа для получения кредитов и размещение депозитов, которые за прошедший год достигли $2 млрд и $5 млрд соответственно. Постепенно расширяя направления деятельности, GS диверсифицирует выручку, снижая общие риски своего инвестиционного бизнеса. Считаю, что акция Goldman Sachs может достичь целевой цены в $265 до конца года.