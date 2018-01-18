Возвращение цен на нефть выше отметки $69 поможет рынку РФ на старте торгов

«Газпром» подорожал на 2,35% на новостях о том, что «Нафтогаз Украины» возобновит закупки газа в 2018 году по решению Стокгольмского арбитражного суда по выкупу минимальных объёмов. Бумаги НЛМК снижались до 148,12 рубля за акцию на фоне общего падения сектора, который реагировал на продолжающуюся коррекцию в промышленных металлах и на падение цен на сталь в Китае. Однако к вечеру компания сообщила операционные результаты за 2017 год, согласно которым выпуск стали вырос на 2%, а рост продаж поднялся на 20%. Акция закрыла день в плюсе на 0,54% на отметке 151,70 рубля за бумагу. В центре внимания остаётся компания «Полюс» (+3,83%). СД компании утвердил новую дивидендную политику, согласно которой на дивиденды в 2017-2018 годах будет направляться не менее $550 млн в год. «Детский Мир» (-0,15%) сообщил о росте выручки в 2017 году на 22%. Кроме того, в лидерах роста и падения отметились: «АЛРОСА» (+3,43%), «Татнефть» (+3,22%), «Русгидро» (+3,01%), «ЭНЕЛ Россия» (+2,97%), а также ЛСР (-2,85%), «Мечел» (-2,17%), «Башнефть» (-1,88%), «Мегафон» (-1,73%). К вечеру вышли в плюс и бумаги «Роснефти» (+2,83%), а также поправили свои дела прочие представители металлургов.

Рубль к вечеру слабел и против доллара, и против евро. Министр финансов А. Силуанов заявил, что министерство финансов приложит все усилия, чтобы не допустить резкого укрепления рубля. Таким образом, ведомство настойчиво сигнализирует рынку о защите выгодного курса. Brent к вечеру уже стоил около 3925 рублей. Между тем, ЦБ РФ опубликовал статистику по оттоку капитала в 2017 году. Отток вырос в 1,6 раза - до $31,2 млрд.

На аукционах ОФЗ Минфин смог реализовать весь объём, но не без труда. Инвесторам предлагались ОФЗ-ПД выпуска 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД выпуска 26221 с погашением в марте 2033 года на 15 млрд рублей. На первом аукционе спрос составил 59,668 млрд рублей при средневзвешенной доходности 7,21%. На втором аукционе спрос оказался на уровне 38,49 млрд рублей, а средневзвешенная доходность составила 7,72%. Нефть к вечеру смогла вернуться выше $69 за баррель Brent, чем и обеспечила рублю резвый отскок от отметки 56,965 за единицу американской валюты.

Нефть вновь дорожала. Ночью API сообщил, что на неделе, завершившейся 12 января, коммерческие запасы нефти в США сократились на 5,1 млн бар. Это уже девятая подряд неделя, когда регистрируется существенное падение запасов. Запасы бензина выросли на 1,8 млн бар., а дистиллятов увеличились на 609 тыс. бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ожидают сокращения запасов нефти всего на 425 тыс. бар., а также роста запасов бензина на 2,7 млн бар. и сокращения дистиллятов на 850 тыс. бар. Соответственно, сокращение запасов сырой нефти является позитивным фактором для рынка, но продолжающийся рост запасов нефтепродуктов уже начинает говорить о затоваривании хранилищ. Также стоит упомянуть о том, что цены на руду и сталь в Китае вернулись к росту после пяти дней падения. К 9:00 (мск) Brent – $69,36 (-0,03%), WTI – $63,98 (+0,09%), золото – $1328,6 (-0,79%), медь – $7063,63 (+0,47%), никель – $12470 (+0,48%), палладий – $1106,5 (-0,29%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 90,55 п. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,22 (+0,17%), GBP/USD – $1,383 (+0,01%), USD/JPY – 111,13 (-0,14%).

Ситуация на рынках остаётся неустойчивой, так как текущие уровни учитывают весьма завышенные ожидания. поэтому на графиках различных активов появляется множество «медвежьих» дивергенций. Соответственно, имеет смысл проявлять повышенную осторожность. Российский рынок может начать день ростом, реагируя на возвращение нефти выше $69 за баррель Brent, а также коррекцию вверх по ценам на сталь в Китае. Однако близость к историческим максимумам по индексу ММВБ может заставить некоторых игроков начать фиксировать прибыль.