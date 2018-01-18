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Рубль попробует возобновить укрепление к основным мировым валютам


Рынки
Богдан Зварич
Богдан Зварич
старший аналитик ИК "Фридом Финанс"
 
Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон.

Поводом к покупкам в наших акциях послужит ситуация на рынке энергоносителей, где, на фоне данных по запасам углеводородов, нефть марки Brent смогла подняться выше 69,3 доллара за баррель. Отметим, что по данным API запасы нефти и дистиллятов в США снизились на 5,1 и 0,6 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1,8 млн баррелей.  Также поддержку нашим «быкам» окажет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 1,3% и 0,9% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя в пределах 0,1%. На торгах в Азии вновь нет единства: японский Nikkei225 снижается на 0,5%, китайский Shanghai Composite подтягивается на 0,4%.

В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем подъема российского рынка на открытии торгов. Благодаря внешнему фону уже в начале дня индекс МосБиржи попытается преодолеть локальные максимумы, установленные в районе 2280 пунктов, тем самым рынок сделав еще один шаг к уровню 2300 пунктов, выступающему историческим максимумов и, по совместительству, ближайшим сопротивлением.

Отметим, что начало торгов в России пройдет на фоне публикации данных по ВВП и розничным продажам в Китае, что может оказать серьезное воздействие на настроения инвесторов, в частности на рынке энергоносителей. В дальнейшем «быки» могут быть поддержаны позитивным открытием торгов в Европе, где в отсутствие внутренних драйверов основные индексы будут отыгрывать позитивное закрытие в Штатах.

При этом с середины торгов возможно продолжение восстановления рынка энергоносителей. В преддверии публикации официальной статистики по запасам углеводородов от Минэнерго США, которая выйдет сегодня в 19.00 мск., нефть марки Brent может сделать еще один шаг к 70 долларам, что будет способствовать дальнейшему росту нашего рынка.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на новости из-за океана, где сегодня будут опубликованы данные по объему строительства новых домов и заявкам на пособие по безработице, способные оказать влияние на настроения инвесторов. Также важным фактором станут отчеты американских компаний, публикуемые перед открытием торгов в Штатах, среди которых выделим цифры от Morgan Stanley и Bank of New York Mellon.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов мы ожидаем попыток рубля возобновить укрепление по отношению к основным мировым валютам. Рост рынка энергоносителей и поддержка со стороны налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность, в результате чего уже в начале дня «медведи» попытаются увести доллар ниже 56,7 рубля. В дальнейшем, в случае восстановления нефти марки Brent в район 70 долларов, продажи в американской валюте могут усилиться, в результате чего к концу основной сессии она сделает еще один шаг к минимумам января, установленным в районе 56,2 рубля. Движение же в рамках вечерней сессии будет определяться статистикой по запасам углеводородов от Минэнерго США и реакций на нее цен на нефть.

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