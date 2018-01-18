Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня

Ожидается открытие рынка с незначительным отклонением по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2275-2280, ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2270 и 2260, а в качестве сопротивлений выступят отметки 2290 и 2300, оценивает Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

"После нейтрального открытия индекс Мосбиржи может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона", - добавил он.

Незначительное утреннее изменение нефтяных котировок обеспечит нейтральное начало торгов рублем, считает Вадим Иосуб из компании "Альпари".

Ожидаемый дневной диапазон для доллара - 56,2-57,3 рубля, для европейской валюты - 68,7-70,1 рубля, оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США по итогам прошлых торгов выросли на 0,9-1,3% на фоне роста стоимости акций технологического сектора, индекс Dow Jones впервые закрылся выше отметки в 26000 пунктов.

Азиатские биржи с утра менялись разнонаправленно в пределах 1%, японский Nikkei 225 снизился на 0,4%, шанхайский SSE Composite вырос на 0,6%. Фьючерсы на фондовые индексы США с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,15%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,3 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро колебался на уровне 1,2202 доллара против 1,2210 доллара по итогам предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций к закрытию среды вырос по индексам. В лидерах роста – некоторые акции нефтяной отрасли с высокой дивидендной доходностью, говорят аналитики.

По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,89% - до 2277,89 пункта, индекс РТС - на 0,29%, до 1264,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 0,22 рубля - до 56,75 рубля, евро - на 0,02 рубля, до 69,37 рубля.