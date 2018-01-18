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Рубль: рост волатильности


Рынки / Валюта
Максим Коровин
Максим Коровин
старший стратег ВТБ Капитал
 
Российский валютный рынок вчера провел очень активную сессию: оборот в паре доллар/рубль на ММВБ достиг 6,3 млрд долл., почти вдвое превысив средний показатель за последнее время.

Также заметно возросла внутридневная волатильность. Утро начиналось достаточно спокойно: высокий объем продаж иностранной валюты экспортерами практически полностью компенсировал спрос со стороны нерезидентов, благодаря чему рубль торговался в узком диапазоне 56,5–56,7.

Основное движение произошло во второй половине дня, когда потенциал локальной поддержки исчерпался, и инициатива перешла к покупателям валюты. В этих условиях курс USDRUB начал расти, в какой-то момент вплотную приблизившись к 57,0. Однако на этой отметке рынок развернулся, а дальнейшему ослаблению рубля воспрепятствовало появление крупных заявки на продажу в USDRUB. Дополнительную поддержку рублю оказал разворот нефтяных котировок после утренней коррекции, закрывшихся на уровне 69,26 долл./барр. (+0,2%).

К концу дня рубль сумел отыграть почти половину внутридневного снижения, завершив сессию на отметке 56,77 (−0,4%). Среди валют других развивающихся стран отметим мексиканское песо, укрепившееся еще на 0,3%, а также корейскую вону и турецкую лиру, которые, наоборот, скорректировались на 0,6%.

Между тем, согласно последним данным, объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув рекордных значений. Рост производства за весь 2017 г. составил 3,6% – самый высокий показатель за период с 2010 г. Очередной выпуск «Бежевой книги» ФРС, данные которой учитываются при принятии решений по монетарной политике, подтвердил устойчивость экономической активности в США. При этом в документе отмечается масштабный дефицит рабочей силы, который может ускорить инфляцию зарплат. Очередное заседание Комитета ФРС по операциям на открытом рынке состоится в конце января, однако участники рынка сходятся во мнении, что первое в этом году повышение ставки по федеральным фондам (на 25 бп) состоится на заседании 20–21 марта.

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