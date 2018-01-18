ОФЗ: широкий круг покупателей на аукционах

К моменту объявления первого из них рост доходностей в условиях низкой торговой активности составил 2–4 бп. Между тем размещение ОФЗ-26222 прошло очень легко для Минфина: спрос на выпуск превысил предложение в 2,4x раза, и весь запланированный объем (25 млрд руб.) был размещен с минимальным дисконтом по ставке отсечения 7,22%. Основными покупателями облигаций выступили локальные игроки. Вопреки ожиданиям рынка, с размещением ОФЗ-26221, самого длинного из обращаемых выпусков, также не возникло проблем: общая сумма заявок на него превысила предложение в 2,6x раза (38,5 млрд руб. против 15 млрд руб. соответственно), и в результате бумага бала размещена также в полном объеме с минимальной премией к доходности, по ставке отсечения 7,73%. Правда, на этот раз большинство заявок поступило от нерезидентов.

Результаты аукционов улучшили аппетит к риску, и до конца сессии те, кто еще с утра были продавцами, закрывали позиции.

По итогам дня длинные облигации отыграли понесенные ранее потери, закрывшись без изменений, а ОФЗ-26219 (YTM 7,37%) опустился в доходности на 2 бп. Короткие и среднесрочные выпуски незначительно выросли в доходности; чуть хуже смотрелся ОФЗ-26217 (YTM 6,93%), прибавивший 4 бп. Ценовая волатильность во флоутерах, а также индексируемом на инфляцию ОФЗ-52001, сошла на нет, и день они завершили на прежних уровнях. Среди локальных облигаций других развивающихся стран лучший результат показали долгосрочные бумаги Индии и Турции, опустившиеся в доходности на 7–9 бп.