Акции "Газпрома", "Новатэка" и "Роснефти" прибавят 8-10% до конца месяца

Индекс Мосбиржи с утра обновил максимум, едва не достигнув отметки 2300 п. Январь может стать месяцем самого активного роста на отечественной бирже с 2015 года. Однако техническая картина в целом напоминает историю десятилетней давности, когда бурный рост сменился резким и продолжительным падением.

Впрочем, сейчас нет поводов для коррекции. В США продолжается рост на фоне ожиданий хороших отчетов компаний и эффекта от налоговой реформы. Нефть торгуется около $70 за баррель, что стимулирует приток средств в бумаги российских компаний. Китай сохранил темп роста экономики на уровне 6,8%.

Я полагаю, что у индекса Мосбиржи есть вероятность сегодня достичь отметки 2300 п. В отсутствие негативных внешних сигналов, я не думаю, что игроки начнут массово фиксировать длинные позиции. В среднесрочном плане сейчас много хороших, обусловленных высокой ценой на нефть идей для покупки. Я ожидаю, что продолжится рост котировок Газпрома, НОВАТЭКа, Роснефти: эти акции заметно отстали от других бумаг нефтегазового сектора, и до конца месяца могут прибавить еще 8–10%. Аутсайдерами, на мой взгляд, будут акции ритейлеров и энергетических компаний.

На локальном рынке по-прежнему мало значимых новостей. Результаты Дикси уже не волнуют инвесторов из-за предстоящего делистинга. Акции М.Видео сейчас неликвидны из-за риска потери статуса публичной компании.

На ход торгов вечером повлияют данные по запасам нефти в США. Ожидается, что они могут сократиться на 1,5 млн баррелей, однако ситуация с топливным обеспечением Штатов в целом улучшается, и я не исключаю, что цена на нефть пойдет вниз, в диапазон $68–69, а пара USD/RUB будет торговаться в пределах 56,50–57,50.