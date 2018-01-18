В 2018 г инфляция в РФ составит 3,7%, но есть причины для понижения оценки

С 1 по 16 января прошлого года ИПЦ вырос на 0,4%. Таким образом, годовые темпы инфляции продолжают замедляться: на середину января они достигли примерно 2,3% по сравнению с 2,5% на конец 2017 года. В начале этого года темпы инфляции были ниже почти во всех продовольственных сегментах. Это значит, что, скорее всего, за январь 2018 года можно ожидать помесячной инфляции 0,4%, тогда как за аналогичный период прошлого года она была на уровне 0,6%. Столь медленное начало года позволяет нам еще раз отметить, что инфляция за весь 2018 год будет ниже официального прогноза в 4%.

Мы прогнозируем инфляцию на этот год в 3,7%, но у нас все больше причин для понижения этой оценки. Во-первых, это теплая зима, что удешевляет хранение и транспортировку овощей и фруктов и замедляет инфляцию в этом сегменте. Во-вторых, это высокая цена нефти. Изначально мы прогнозировали среднюю цену нефти на 2018 год в $55/барр. и средний курс рубля к доллару на уровне 60,5. Если фактическая цена нефти будет выше, а рубль - крепче, это замедлит инфляцию. В целом, как мы полагаем, инфляция с гораздо большей вероятностью окажется ниже нашего прогноза, чем превысит его.



