Московский кредитный банк разместит старшие еврооблигации

По информации агентства, мандат на организацию размещения получили два международных банка. Размещение может состояться в ближайшие недели, другие подробности пока не раскрываются.

В последние два года Московский кредитный банк был наиболее активным заемщиком в российском банковском сегменте: он разместил три выпуска облигаций, включая субординированные и бессрочные инструменты для пополнения капитала. Держатели долговых обязательств банка столкнулись с высокой волатильностью котировок в 2П17, когда ЦБ РФ приступил к финансовой реабилитации трех крупнейших банковских групп (в том числе Промсвязьбанка в середине декабря). Хотя на данный момент ситуация в российском банковском секторе выглядит относительно стабильной, мы полагаем, что в текущей ситуации заемщику при размещении придется предложить определенную премию к уровням вторичного рынка.

Доходность старших трехлетних облигаций Московского кредитного банка сейчас приблизительно на 100-120 б. п. выше, чем у обращающихся на рынке долговых обязательств госбанков, и на 80 б. п. выше, чем у Альфа-Банка. В настоящее время мы не видим каких-либо краткосрочных факторов, которые могли бы привести к заметному сужению спредов еврооблигаций банка. Среди последних позитивных событий для кредиторов можно выделить завершение размещения акций в соответствии с ранее обнародованными планами, а также привлечение капитала второго уровня в конце прошлого года. В то же время слабый рост бизнеса (помимо казначейских операций) вызывает определенное разочарование, а высокий уровень концентрации как в активах, так и в пассивах банка создает дополнительные риски.

Новости о предстоящем размещении, вероятно, окажут некоторое давление на находящиеся в обращении облигации Московского кредитного банка с погашением в 2021 году. Мы закрываем нашу рекомендацию по старшим облигациям банка.