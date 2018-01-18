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Аэропорт "Домодедово" рассматривает возможность нового размещения еврооблигаций


Облигации / Рынки
Силуэт
Александр Сычев
стратег Sberbank Investment Research
 
По данным Debtwire, аэропорт "Домодедово" (BB+/BB+) хочет разместить на следующей неделе долларовые еврооблигации.

Сообщается, что для организации сделки отобрано как минимум три банка, а объем размещения будет ниже базового уровня, что, как мы полагаем, означает, $300-350 млн. (этот уровень соответствует требованиям для включения в индекс CEMBI Broad Diversified). По техническим причинам новый выпуск, скорее всего, будет проходить только по правилу Reg S.

Информационное агентство не сообщило других подробностей, в том числе, будет ли новое размещение сопровождаться офертой на досрочный выкуп еврооблигаций Домодедово-18 с погашением в ноябре 2018 года, из которых в обращении остается бумаг на $221 млн. Помимо потребностей в рефинансировании компания проходит период активных капвложений в связи со строительством нового пассажирского терминала и модернизацией коммерческих объектов, что оказывает давление на ее денежные потоки. 

Хотя в конце 2017 года аэропорт "Домодедово" выпустил рублевые облигации объемом 10 млрд. руб., возможность возвращения компании на рынок не стала для нас большим сюрпризом, поскольку конъюнктура рынка остается благоприятной, а спрос на облигации развивающихся рынков - высоким: в январе уже закрыты сделки на сумму около $50 млрд.

Компания еще не опубликовала операционные и финансовые результаты за весь 2017 год. Следует отметить, что за 11М17 пассажирооборот в аэропорту вырос на 8% по сравнению с 11М16, тогда как два предыдущих года он падал: это обещает улучшение финансовых показателей. Тем не менее главный вопрос, как мы полагаем, касается денежных потоков и связан с капиталоемкостью инвестиций и дивидендными выплатами, а значит, и с тем, как это все повлияло на долговую нагрузку. По нашим оценкам, в 1П17 коэффициент "долг/EBITDA" составил 2,6, что указывает на ограниченные возможности увеличения долговой нагрузки с учетом условий ковенантов еврооблигаций Домодедово-18 (порог установлен в 3,0) и может не позволить компании осуществить заем для других целей, кроме рефинансирования долга. 

Еврооблигации Домодедово-21 торгуются на уровне кривой Evraz с Z-спредом около 197 б. п. Мы считаем, что новая бумага может быть размещена с определенной премией ко вторичному рынку, чтобы компенсировать потенциальное ослабление кредитного профиля эмитента.

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