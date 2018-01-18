Платежный баланс: как согласуются покупки валюты с сокращением резервных активов?

Ниже мы приводим наше объяснение того, как согласуются между собой накопление валюты в рамках бюджетного правила и итоговое сокращение резервных активов в 4к17 (–2,7 млрд долл.).

Если наше предположение верно, это означает, что в свете такой политики Банка России по управлению резервами, к данным по финансовым потокам необходимо подходить с большей осторожностью.

Вопрос: Почему произошло сокращение резервных активов, несмотря на накопление валютных резервов в соответствии с бюджетным правилом? Согласно статистике платежного баланса, за 4к17 международные резервы сократились (на 2,7 млрд долл.), что стало первым снижением за период с 4к16. Этот факт вызывает удивление, особенно если учесть, что в 1к17–3к17 резервные активы росли, в первую очередь благодаря покупкам иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом (общий объем покупки валюты в 4к17 составил 6,9 млрд руб.) и погашению задолженности банков-резидентов по валютному репо.

Может, причина кроется в операциях валютного репо с локальными банками? Нет. В течение года задолженность банков по операциям валютного репо постоянно сокращалась, а 2 ноября была полностью погашена. Благодаря этому фактору резервные активы в 4к17 выросли на 0,6 млрд долл. В то же время отметим, что повышение регулятором лимитов по операциям валютного репо в конце 2016 г. явилось причиной упомянутого сокращения резервных активов в 4к16.

Объясняют ли такую динамику операции валютного свопа? В некоторой степени. В последние дни года ЦБ предоставил банкам 4,5 млрд долл. валютной ликвидности посредством операций валютного свопа. Поскольку расчет резервных активов производится кассовым методом, резервы в 4к17 сократились. Тем не менее остается объяснить сокращение резервов еще на 5,7 млрд долл.

Наша гипотеза: в 4к17 объем обязательств Банка России перед нерезидентами по операциям репо снизился примерно на 5 млрд долл. Статистика внешнего долга показывает, что в период с 3к16 ЦБ накапливал краткосрочный внешний долг посредством операций репо, и к концу 3к17 эта задолженность достигла 11,3 млрд долл.

Мы полагаем, что почти весь этот краткосрочный долг представляет собой обязательства по сделкам репо с иностранными банками, поскольку: 1) это напрямую указано в методологическом комментарии самого ЦБ; и 2) до 2014 г. ЦБ РФ публиковал подробную информацию о подобных сделках, и цифры по тем и другим совпадали.

Учет этих операций уменьшает расхождение между изменением резервов и общей суммой ранее упомянутых потоков.

Ответ: Исходя из этого, мы полагаем, что изменение резервных активов, которое нельзя полностью объяснить операциями покупки валюты и сделками своп и репо с резидентами (как за 4к17, так и за все остальные кварталы 2017 г.), обусловлено главным образом изменением в объеме задолженности ЦБ по операциям репо с нерезидентами.