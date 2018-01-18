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Поддержку ценам на нефть оказывает угроза атак в Нигерии


Рынки
#Михаил Шейбе
Михаил Шейбе
стратег Sberbank Investment Research
 
Вчера утром торги контрактами на нефть Brent с ближайшим сроком поставки проходили выше $69/барр., однако затем цены пошли вниз и в течение дня достигали внутридневного минимума в $68,57/барр.

Однако ближе к вечеру нефть начала отыгрывать понесенные утром потери, в итоге зафиксировавшись на отметке $69,38/барр., на $0,23 выше уровня предыдущей фиксации. В середине дня поддержку нефтяным котировкам оказало появившееся на веб-сайте вооруженной группировки "Мстители дельты Нигера" сообщение о серии готовящихся атак, целью которых будут "объекты глубоководной нефтедобычи мультинациональных компаний".

По всей вероятности, этот фактор может оказывать существенную поддержку ценам на нефть и в дальнейшем. Напомним, что в 2016 году в результате подобных действий добыча нефти в Нигерии упала с 2 млн. барр./сут до примерно 1,4 млн. барр./сут: именно по этой причине страна в прошлом году была освобождена от выполнения требований соглашения ОПЕК+. В 2017 году добыча нефти в Нигерии постепенно восстанавливалась: по последним оценкам, суточный показатель был близок к 1,8 млн. барр.

Сегодня примерно в 15:00 мск ОПЕК опубликует ежемесячный отчет. Мы ожидаем, что он зафиксирует рост добычи в декабре по сравнению с ноябрьским уровнем на фоне восстановления добычи в Нигерии примерно на 0,08 млн. барр./сут до 1,86 млн. барр./сут (декабрь - последний месяц, когда Нигерия освобождена от квот ОПЕК в рамках сделки; в 2018 страна должна удерживать суточную добычу не выше 1,8 млрд. барр.). Мы сомневаемся в том, что картель повысит свой годовой прогноз роста мирового спроса, равный 1,51 млн. барр./сут, или понизит свою оценку роста добычи в США, составляющую 1,05 млн. барр./сут (при том что вероятность увеличения этой оценки весьма высока). С учетом этого мы считаем, что после публикации отчета возможна незначительная коррекция цены на сорт Брент до $68,5/барр. Также обращаем внимание на то, что в воскресение в Омане состоится заседание Министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ (JMMC): мы полагаем, что в ходе встречи будут обсуждаться пути сворачивания мер по сокращению добычи начиная с 2П18. 

API представил оптимистичную оценку товарных запасов в США; рынок ждет статистики EIA

Баррель Брент подорожал на $0,25 до $69,5 после фиксации цены, когда была опубликована еженедельная оценка коммерческих запасов углеводородов от Американского института нефти (API). Представленные данные оказались оптимистичными в части запасов нефти и умеренно пессимистичными - в категории нефтепродуктов. По оценке API, за неделю с 6 по 12 января товарные запасы нефти в США сократились на 5,1 млн. барр. дo 411,5 млн. барр. (что ниже 419,5 млн. барр., о которых на прошлой неделе сообщило Управление энергетической информации (EIA) США). Уменьшению запасов способствовало сокращение импорта за неделю на 0,4 млн. барр/сут. Запасы бензина по сравнению с предыдущей неделей выросли на 1,8 млн. барр., а дистиллятов - на 0,6 млн. барр. По нашей оценке, сегодня EIA сообщит об очередном значительном сокращении товарных запасов нефти (публикация ожидается в 18:30 мск). Впрочем, оно, вероятно, будет компенсировано существенным увеличением запасов бензина и дистиллятов, а также восстановлением темпов роста добычи в США.

Таким образом, мы ожидаем, что сегодня котировки Брент завершат торги вблизи нижней границы диапазона $68,5-69,0/барр.

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