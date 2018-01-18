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Мнения аналитиков

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Станет ли низкая инфляция поводом для снижения ставки ЦБ в феврале?


Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 
Исходя из недельных оценок Росстата (0,1% н./н.), годовая инфляция к 15 января осталась на уровне 2,4% г./г. (2,5% г./г. по итогам 2017 г.).

Впрочем, пока ей помогают небазовые компоненты (меньшая по сравнению с прошлым годом индексация тарифов на транспорт и ЖКХ, а также умеренная плодовоовощная инфляция). Продолжение дезинфляции с начала года в целом открывает возможность для снижения ключевой ставки уже на предстоящем заседании (9 февраля), однако риторика регулятора остается достаточно неопределенной.

Так, высказывания главы ЦБ выглядят осторожно (как и текст пресс-релиза по итогам декабрьского заседания). «Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в 1П 2018 г.» на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков в экономике и незаякоренности инфляционных ожиданий, а сами снижения будут чередоваться с паузами.

Кроме того, ранее Э. Набиуллина отмечала, что ключевая ставка ЦБ составит около 6,5% к 2020 г. (при стабилизации инфляции вблизи 4%). Впрочем, вскоре после заседания директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ А. Морозов заявил, что выход на этот уровень (6,5%) может произойти уже в 2018 г.

Не добавляет ясности и недавнее высказывание К. Юдаевой, заявившей о том, что ЦБ будет снижать ставку плавно, но каждый раз будет оценивать макроэкономические условия и выбирать шаг в зависимости от ситуации. Учитывая зависимость решений ЦБ от оперативных экономических данных, пока рано делать однозначные выводы относительно результатов заседания 9 февраля (в частности, еще не опубликован отчет об инфляционных ожиданиях за январь).

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