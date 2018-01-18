Buy the dips - на все времена!

Короче, опять и снова… снова и опять рулит на рынке основная спекулятивная стратегия последних 5 лет - выкупай сегодня любые провалы, потому что все равно завтра будет дороже. Buy the dips, короче… Именно это мы и увидели вчера. Сначала был дан низкий старт - фактически с нулевых отметок, а далее пошел разгон - все выше и выше, и день завершился фактически на абсолютных хаях, лишь чуть-чуть снизившись в самом конце основной торговой сессии. В итоге индексы Dow и S@P500 легко и просто преодолели психологически важные уровни в 26 000 и 2800 пунктов соответственно и продолжили свой безудержный рост к новым заоблачным вершинам.

На отраслевом уровне очень мощно смотрелись акции технологического сектора, которые только в среднем выросли на 1,2%. А акции полупроводниковых компаний показали рост в 2-3%, а некоторые - например, Applied Materials (AMAT, +5,21%), Lam Research (+7,72%), KLA-Tencor Corporation (KLAC, +5,42%) - так вообще улетели в космос.

Хороший спрос наблюдался также в акциях компаний потребительского сектора и здравоохранения. После незначительной просадки воспряли и банки. И вообще, по итогам вчерашнего дня проще говорить о тех, кто не вырос, так как таких акций было очень и очень мало. Причем у всех этих «лузерных» акций были свои особые причины для падения. И при этом, если анализировать эти причины, то станет понятно, что именно их и надо сейчас покупать в первую очередь.

Правда, это не касается акций многострадальной General Electric (GE, -4,72%), которая все никак не выберется из того болота, которое было создано собственными руками. Акции GE после достаточно уверенного роста в первые новогодние дни вновь свалились в жесткий штопор и сейчас находятся на чрезвычайно важном для них уровне поддержки в $17,3. Если этот уровень не устоит, то нас ждет снижение еще как минимум процентов на 10-15. Так что тем, кто находится в этих акциях, следует приготовить запасной парашют.

Достаточно сильно пострадали вчера и акции автомобильного гиганта Ford Motor (F, -7,02%) и одной из ведущих биотехнологических компаний Celgene (CELG, -2,67%). Однако и в том, и в другом случае данная просадка акций - это скорее прекрасная возможность прикупить хорошие акции по более низкой цене.

Акции Ford снизились после пресс-конференции руководства Ford на Детройтском автосалоне, где было сообщено о пересмотре прибыли за 2017 год и возможном снижении продаж в 2018 году. Однако при этом было объявлено о выплате спецдивидендов по итогам работы в 2017 году в размере 15 центов на акцию. И это в дополнение к стандартной квартальной выплате дивидендов в размере 13 центов на акцию. Так что тем, кто желает получить дивиденды, следует поспешить - закрытие реестра состоится 30 января.

Что же касается компании Celgene, то ее акции снизились чисто технически на информации о возможном приобретении акций компании Juno Therapeutics (JUNO) - одного из лидеров в разработке препаратов для лечения раковых заболеваний. Последние, кстати, на этой новости выросли более чем на 52%! Если эта сделка состоится, то Celgene сделает серьезный шаг в диверсификации своего бизнеса и потенциал его акций резко возрастет.

Ожидания рынка 18 января

После вчерашнего стремительного 1-процентного роста, сегодня по всем правила хорошего поведения следует взять паузу и даже может быть сделать маленький шажочек назад. А куда спешить? Год только начинается, и мы еще успеем вырасти куда и не мечтали.

В первой половине дня складывается абсолютно нейтральный фон. Кое-что в маленьком плюсе - Китай и Германия, а кто-то в таком же минусе - Япония и Британия. Переминается с ноги на ногу нефть и все никак не определится, куда же ей дальше идти. По-видимому, такая ситуация будет длиться вплоть до выхода данных о запасах сырой нефти в 19-00. Прогноз здесь вполне позитивный - запасы в очередной раз должны сократиться.

Однако погоду на нефтяном рынке сейчас портят данные о стремительном росте темпов добычи нефти в США. И это многих смущает и пугает. Так что посмотрим, кто в итоге победит - быки и медведи.

Что же касается фондового рынка, то основное внимание его участников будет сосредоточено сегодня на выходе макроданных по пособию за безработице, а также данных о новом строительстве и разрешениях на строительство. Аналитики не прогнозируют по ним каких-то серьезных отклонений. Общую ситуацию и на рынке недвижимости и с безработицей можно охарактеризовать одной фразой - ВСЕ ХОРОШО!

Маленькая «тучка» сегодня ночью все же пробежала над рынком, но она вряд ли изменит общую ситуацию. Здесь имеется в виду выход квартальной отчетности от компании Alcoa (AA), которая оказалась на удивление беззубой и разочаровывающей. Отсюда, вполне естественно, резкая реакция участников рынка, которые тут же после выхода отчетности завалили акции Alcoa более чем на 6%. Вполне возможно, что сегодня на торгах распродажа этих акций продолжится.

И все же это, скорее, исключение. В настоящий момент пока вообще не видно причин, которые могли бы в обозримом будущем спровоцировать хоть какую-то волну негативных настроений. Поэтому настраиваемся на спокойные торги и подготовку к дальнейшему покорению новых вершин.