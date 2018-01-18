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Заявления ЦБ РФ объясняют низкую волатильность рубля


Рынки
Анна Бодрова
Анна Бодрова
старший аналитик компании "Альпари"
 
Как минимум вторую сессию подряд российский рубль проводит в боковом тренде. Есть шанс на выход к более-менее предметным колебаниям ближе к вечеру, но пока на площадке тихо и скучно.

Доллар США к середине сессии стоит 56,66 руб. (-0,15%). Евро торгуется по 69,38 руб. (+0,01%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 января, составляют 56,75 руб. за американскую валюту и 69,25 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 16 и 8 копеек соответственно.

Сектор энергоносителей выглядит спокойным. Баррель североморской нефти Brent стоит $69,32 (-0,1%). Вечером выйдут в свет обновленные данные Минэнерго США по запасам черного золота и нефтепродуктов, но выраженных реакций в случае совпадения с ожиданиями ждать все-таки не стоит.

С новостями сегодня довольно туго. Рынок не реагирует на заявление представителя ЦБ РФ об уровне инфляции на текущий момент в размере 2,3%. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев считает, что рост инфляции в ближайшем будущем будет плавным, и постепенно она вернется в область 4%. По его мнению, в системной дефляции нет ничего страшного. Может, оно и так, но скорость развития этой дефляции все-таки впечатляет и настораживает. Игорь Дмитриев убежден, что курсообразование рубля по-прежнему носит рыночный характер. Это в какой-то мере объясняет устойчивость российской валюты в последние недели.

Внешней информации сегодня тоже слишком мало для того, чтобы сформировать из нее сколько-нибудь значимый торговый повод. Вчерашний спрос на российские ОФЗ уже учтен в ценах.

Доллар США пока стабилен в рамках коридора 56,50-56,85 руб., для активизации покупателей нужно, чтобы «американец» восстановился выше 57,15 руб. Пара евро/рубль останется в течение суток в диапазоне 69,25-69,85 руб.

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