Капитализация Apple в апреле должна достигнуть $1 триллиона

Из денег, которые Apple вернет на родину в этом квартале, $30 млрд будут направлены на капитальные затраты в США в ближайшие пять лет. Это позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест, доведя их общее количество до 104 тыс. Компания также планирует построить новые дата-центры, кампус и профинансировать развитие уже имеющихся.

Также Apple будет возвращать деньги своим инвесторам. По моей оценке, порядка $15 млрд будет до 2022 года направлено на дивиденды, еще около $150 млрд будет потрачено на выкуп акций с рынка. Для «яблочной» корпорации это нормально, поскольку за последние пять лет количество ее акций сократилось на 22%, или почти на 1,5 млрд штук, а их средняя цена составляет $90-100. До $10 млрд может быть потрачено на сделки слияния и поглощения и покупки различных стартапов.

Действия компании следуют в русле реализации президентом Трампом его предвыборных обещаний вернуть бизнес в Америку. Это положительно скажется на экономическом росте США благодаря мощному притоку инвестиций. А капитализация Apple уже в апреле должна достигнуть $1 трлн, что обеспечит доходность 9% по ее акциям.